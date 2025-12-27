РУС
Новости Атака беспилотников
8 303 24

Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на субботу, 27 декабря, российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 00:33 ВС сообщили:

  • БПЛА на юге от Чернигова, Белой Церкви и Кривого Рога, курс на юг.
  • БПЛА к югу от Запорожья, курс на запад.
  • БПЛА в направлении Сум с севера.

Вражеский БПЛА (тип шар) к западу от н.п.Переяслав в Киевской области, курс на юг, - сообщалось в 00:35.

Топ комментарии
+11
Зеля втирає про гарантії, бо він потужно прострався на всіх фронтах, і виходу в нього, крім як потужно брехати про "гарантії" немає. За це він може і отримає гарантії особисто собі, це да. Американці скажуть, да, ми брешемо, ну так і ти бреши. Де США і де гарантії... Ніхто за нас воювати не буде, і всі гарантії США відмінять за один день, просто потому.
27.12.2025 02:28 Ответить
+11
Все, що треба знати про більшість місцевої публіки на цьому форумі - достатньо прочитати ваш інфантильний коментар 🤣🤣🤣 В принципі більшість населення і є "сірість" - яка зазвичай ні в чому не розуміється, але треба залишити свій коментар 🤣🤣
27.12.2025 03:02 Ответить
+10
Як там з блекаутом на мацквє??? Ну "не міг" же Зеленський збрехати......
27.12.2025 02:30 Ответить
А ЗЕ втирає нам про гарантії в обмін на АЕС яка коштує 100 млрд і територіх з УСІМА укріпленнями))

ГРЕБАНИЙ еврей...і по класиці на Різдво така скотина хоче.
27.12.2025 01:36 Ответить
Та той план завуальований напівмосковський.
27.12.2025 01:56 Ответить
Та не напів, а цілком. Тілтки трошки манюні дозволили покарлючити.
Всі хотєлкі ЗЄ в результаті тупо відкинуть.
27.12.2025 02:31 Ответить
Ну це вже як правило, як тільки масовий обстріл значить скоро переговори. Погано тільки що рашисти ******** не тих хто веде переговори
27.12.2025 02:02 Ответить
Зате зеля оголосить референдум
27.12.2025 02:04 Ответить
Про вiдмову вiд НАТО, канабiс широкого вжитку i сьокай у союзi з цапарылiею.
27.12.2025 02:19 Ответить
Так в Києві тут всі потужні і незламні, нам не треба світло ні на Різдво, ні на нг)
27.12.2025 02:18 Ответить
Та ні, самі потужні й незламні сидять в західних регіонах - туди раз у півроку щось прилітає. А на Закарпатті взагалі не бачуть і не чують війни
27.12.2025 07:36 Ответить
ну ти і дурак !!! Чи лапоть ? Хоча це БЕЗ РІЗНИЦІ.
27.12.2025 07:59 Ответить
Судячи з призвіща, ти з незламного Закарпаття
27.12.2025 08:05 Ответить
Ні, вони сидять в америці
27.12.2025 08:22 Ответить
Як не кацапа, то пiдкацапнiк. Типо , нам света не надоть, нам партiя светiть... або в красной шубе, с красным носом, Дед фигарит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком. Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый Год!!!"
27.12.2025 02:27 Ответить
27.12.2025 02:28 Ответить
Зєжаба свої гарантії отримав, а вам нічаво нє должєн, тока сваім радітєлям
27.12.2025 07:06 Ответить
Як там з блекаутом на мацквє??? Ну "не міг" же Зеленський збрехати......
27.12.2025 02:30 Ответить
Фламінгі летять будєм всєх бамбіть.
Знов...

Одна неприємність - летять вони тільки у доповідях, а не в реалі.
27.12.2025 02:33 Ответить
Всего десяток ракет и вся область с Киевом потухла. Все что нужно знать и про ПВО и про ремонты.
27.12.2025 02:32 Ответить
Все, що треба знати про більшість місцевої публіки на цьому форумі - достатньо прочитати ваш інфантильний коментар 🤣🤣🤣 В принципі більшість населення і є "сірість" - яка зазвичай ні в чому не розуміється, але треба залишити свій коментар 🤣🤣
27.12.2025 03:02 Ответить
Это еще что за бред ? Где это Киев потух то , во сне твоем ? и в области свет есть, только плановые по графикам отключения
27.12.2025 05:26 Ответить
Ну заради справедливості перебої зі світлом були в Києві і є серйозні ушкодження. Але які - писати не буду, нехай пишуть офіційні джерела
27.12.2025 07:05 Ответить
Тип«куля»,що за звір?
27.12.2025 05:31 Ответить
Звичайна повітряна куля.
27.12.2025 06:48 Ответить
 
 