Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
В ночь на субботу, 27 декабря, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 00:33 ВС сообщили:
- БПЛА на юге от Чернигова, Белой Церкви и Кривого Рога, курс на юг.
- БПЛА к югу от Запорожья, курс на запад.
- БПЛА в направлении Сум с севера.
Вражеский БПЛА (тип шар) к западу от н.п.Переяслав в Киевской области, курс на юг, - сообщалось в 00:35.
ГРЕБАНИЙ еврей...і по класиці на Різдво така скотина хоче.
Всі хотєлкі ЗЄ в результаті тупо відкинуть.
Знов...
Одна неприємність - летять вони тільки у доповідях, а не в реалі.