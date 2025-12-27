Рашисти атакують ударними безпілотниками та ракетами: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
У ніч на суботу, 27 грудня, російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 00:33 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні від Чернігова, Білої Церкви та Кривого Рогу, курс на південь.
- БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на захід.
- БпЛА в напрямку Сум з півночі.
Ворожий БпЛА(тип куля) на заході від н.п.Переяслав на Київщині, курс на південь, - повідомлялося о 00:35.
О 00:48 ПС повідомили:
- Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Харківщини та південь від Сум, курс на південь.
- БпЛА в напрямку Сум з півдня.
О 00:50 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні від Запоріжжя, в напрямку н.п. Нікополь.
- БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.
О 00:55 ПС повідомили:
- Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.
- Ворожий БпЛА(тип куля) на сході Миколаївщини, курс на південь.
Оновлення
О 01:11 ПС повідомили:
Ракетна небезпека на Дніпропетровщині та в Херсонському районі Херсонщини.
- - Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
- - Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Сумщини, курс на південь.
- - Ворожий БпЛА(тип куля) на сході від Києва, курс на південь.
- - Ворожі БпЛА(тип куля) на півдні та півночі Черкащини, курс на південь.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
О 01:15 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на кордон з росією.
- БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь.
Згодом додалася ще й ракетна небезпека.
Швидкісна ціль на Миколаївщині, курс на північ, - повідомлялося о 01:19.
На півдні Кіровоградщини, курс на північно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:26.
Оновлення
Згодом ПС повідомили:
- Швидкісні цілі на Київ;
- Швидкісна ціль на межі Дніпропетровщини та Харківщини, курс на захід;
- На Черкащині, курс Тальне
- Курс на Жашків
- Швидкісна ціль в напрямку н.п. Нові Санжари на Полтавщині.
- Швидкісна ціль в напрямку н.п. Городище на Черкащині
- Курс на Черкаси
- Повз Золотоношу на північ.
- Швидкісна ціль на н.п.Семенівка на Полтавщині.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 01:48.
- Швидкісна ціль на Сумщині , курс на захід.
- Швидкісна ціль на півночі Черкащині, курс на Чернігівщину.
- Швидкісна ціль з Полтавщини на північ Черкащини.
Ворог атакує Київ та область
Згодом ПС попередили про рух швидкісних цілей на Київ та область.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Києві.
"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль