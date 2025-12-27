Рашисти атакують ударними безпілотниками та ракетами: у Києві пролунали вибухи (оновлено)

У ніч на суботу, 27 грудня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 00:33 ПС повідомили:

БпЛА на півдні від Чернігова, Білої Церкви та Кривого Рогу, курс на південь.

БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на захід.

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

Ворожий БпЛА(тип куля) на заході від н.п.Переяслав на Київщині, курс на південь, - повідомлялося о 00:35.

О 00:48 ПС повідомили:

Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Харківщини та південь від Сум, курс на південь.

БпЛА в напрямку Сум з півдня.

О 00:50 ПС повідомили:

БпЛА на півдні від Запоріжжя, в напрямку н.п. Нікополь.

БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

О 00:55 ПС повідомили:

Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.

Ворожий БпЛА(тип куля) на сході Миколаївщини, курс на південь.

Оновлення

О 01:11 ПС повідомили:

Ракетна небезпека на Дніпропетровщині та в Херсонському районі Херсонщини.

- Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

- Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Сумщини, курс на південь.

- Ворожий БпЛА(тип куля) на сході від Києва, курс на південь.

- Ворожі БпЛА(тип куля) на півдні та півночі Черкащини, курс на південь.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

О 01:15 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на кордон з росією.

БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь.

Згодом додалася ще й ракетна небезпека.

Швидкісна ціль на Миколаївщині, курс на північ, - повідомлялося о 01:19.

На півдні Кіровоградщини, курс на північно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:26.

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

Швидкісні цілі на Київ;

Швидкісна ціль на межі Дніпропетровщини та Харківщини, курс на захід;

На Черкащині, курс Тальне

Курс на Жашків

Швидкісна ціль в напрямку н.п. Нові Санжари на Полтавщині.

Швидкісна ціль в напрямку н.п. Городище на Черкащині

Курс на Черкаси

Повз Золотоношу на північ.

Швидкісна ціль на н.п.Семенівка на Полтавщині.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 01:48.

Швидкісна ціль на Сумщині , курс на захід.

Швидкісна ціль на півночі Черкащині, курс на Чернігівщину.

Швидкісна ціль з Полтавщини на північ Черкащини.

Ворог атакує Київ та область

Згодом ПС попередили про рух швидкісних цілей на Київ та область.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Києві.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Дивіться також: РФ била балістикою та безпілотниками: ППО знешкодила 73 цілі зі 100. ІНФОГРАФІКА