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Новини Атака безпілотників
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Рашисти атакують ударними безпілотниками та ракетами: у Києві пролунали вибухи (оновлено)

шахеди

У ніч на суботу, 27 грудня, російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 00:33 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні від Чернігова, Білої Церкви та Кривого Рогу, курс на південь.
  • БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на захід.
  • БпЛА в напрямку Сум з півночі.

Ворожий БпЛА(тип куля) на заході від н.п.Переяслав на Київщині, курс на південь, - повідомлялося о 00:35.

О 00:48 ПС повідомили:

  • Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Харківщини та південь від Сум, курс на південь.
  • БпЛА в напрямку Сум з півдня.

О 00:50 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні від Запоріжжя, в напрямку н.п. Нікополь.
  • БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

О 00:55 ПС повідомили:

  • Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.
  • Ворожий БпЛА(тип куля) на сході Миколаївщини, курс на південь.

Оновлення

О 01:11 ПС повідомили:

Ракетна небезпека на Дніпропетровщині та в Херсонському районі Херсонщини.

  • - Ворожий БпЛА(тип куля) на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
  • - Ворожий БпЛА(тип куля) на півночі Сумщини, курс на південь.
  • - Ворожий БпЛА(тип куля) на сході від Києва, курс на південь.
  • - Ворожі БпЛА(тип куля) на півдні та півночі Черкащини, курс на південь.
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

О 01:15 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на кордон з росією.
  • БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь.

Згодом додалася ще й ракетна небезпека.

Швидкісна ціль на Миколаївщині, курс на північ, - повідомлялося о 01:19.

На півдні Кіровоградщини, курс на північно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:26. 

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

  • Швидкісні цілі на Київ;
  • Швидкісна ціль на межі Дніпропетровщини та Харківщини, курс на захід;
  • На Черкащині, курс Тальне
  • Курс на Жашків
  • Швидкісна ціль в напрямку н.п. Нові Санжари на Полтавщині.
  • Швидкісна ціль в напрямку н.п. Городище на Черкащині
  • Курс на Черкаси
  • Повз Золотоношу на північ.
  • Швидкісна ціль на н.п.Семенівка на Полтавщині.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 01:48. 

  • Швидкісна ціль на Сумщині , курс на захід.
  • Швидкісна ціль на півночі Черкащині, курс на Чернігівщину.
  • Швидкісна ціль з Полтавщини на північ Черкащини.

Ворог атакує Київ та область

Згодом ПС попередили про рух швидкісних цілей на Київ та область.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Києві.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він. 

Дивіться також: РФ била балістикою та безпілотниками: ППО знешкодила 73 цілі зі 100. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) атака (1803) Повітряні сили (3544)
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Топ коментарі
+11
Зеля втирає про гарантії, бо він потужно прострався на всіх фронтах, і виходу в нього, крім як потужно брехати про "гарантії" немає. За це він може і отримає гарантії особисто собі, це да. Американці скажуть, да, ми брешемо, ну так і ти бреши. Де США і де гарантії... Ніхто за нас воювати не буде, і всі гарантії США відмінять за один день, просто потому.
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27.12.2025 02:28 Відповісти
+11
Все, що треба знати про більшість місцевої публіки на цьому форумі - достатньо прочитати ваш інфантильний коментар 🤣🤣🤣 В принципі більшість населення і є "сірість" - яка зазвичай ні в чому не розуміється, але треба залишити свій коментар 🤣🤣
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27.12.2025 03:02 Відповісти
+10
Як там з блекаутом на мацквє??? Ну "не міг" же Зеленський збрехати......
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27.12.2025 02:30 Відповісти

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