Наслідки російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 грудня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Нині у столиці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Які роботи проводяться?

Так, за даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Рятувальники проводять розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій та обстеження пошкоджених будівель.

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На місцях працюють штаби РДА з питань допомоги населенню, залучено підрозділи КАРС, комунальні служби, також долучились волонтерські організації.

Крім того, розгорнуто пункти обігріву, працюють польові кухні, надається допомога постраждалим мешканцям.

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Наслідки атаки РФ













































Фото: Наталя Шаромова для Цензор.НЕТ

Що відомо?

У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.

Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.

За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.