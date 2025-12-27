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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Наслідки російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 грудня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Нині у столиці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Які роботи проводяться?

Так, за даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Рятувальники проводять розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій та обстеження пошкоджених будівель.

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На місцях працюють штаби РДА з питань допомоги населенню, залучено підрозділи КАРС, комунальні служби, також долучились волонтерські організації.

Крім того, розгорнуто пункти обігріву, працюють польові кухні, надається допомога постраждалим мешканцям.

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Наслідки атаки РФ

Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня
Атка на Київ 27 грудня

Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня
Атака на Київ 27 грудня

Фото: Наталя Шаромова для Цензор.НЕТ

Що відомо?

У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.

Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.

За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Автор: 

Київ (21098) обстріл (35110)
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Топ коментарі
+15

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27.12.2025 17:33 Відповісти
+15
Ну як вам мирна угода і перемовини? Ще вибори проведіть придурки. Головне не бийте по моцкві ато буде ескалація
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27.12.2025 17:34 Відповісти
+11
Це все, що слід знати про ефективність «мирних» перемовин!
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27.12.2025 17:26 Відповісти

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