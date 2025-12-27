Наслідки російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 грудня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Нині у столиці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Які роботи проводяться?
Так, за даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.
Рятувальники проводять розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій та обстеження пошкоджених будівель.
На місцях працюють штаби РДА з питань допомоги населенню, залучено підрозділи КАРС, комунальні служби, також долучились волонтерські організації.
Крім того, розгорнуто пункти обігріву, працюють польові кухні, надається допомога постраждалим мешканцям.
Наслідки атаки РФ
Фото: Наталя Шаромова для Цензор.НЕТ
Що відомо?
У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.
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