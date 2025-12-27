Последствия российской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. Сейчас в столице продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие работы проводятся?

Так, по данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Спасатели проводят разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций и обследование поврежденных зданий.

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На местах работают штабы РГА по вопросам помощи населению, привлечены подразделения КАРС, коммунальные службы, также присоединились волонтерские организации.

Кроме того, развернуты пункты обогрева, работают полевые кухни, оказывается помощь пострадавшим жителям.

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Последствия атаки РФ













































Фото: Наталья Шаромова для Цензор.НЕТ

Что известно?

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших, среди которых - двое детей.