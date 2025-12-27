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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Последствия российской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. Сейчас в столице продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие работы проводятся?

Так, по данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Спасатели проводят разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций и обследование поврежденных зданий.

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На местах работают штабы РГА по вопросам помощи населению, привлечены подразделения КАРС, коммунальные службы, также присоединились волонтерские организации.

Кроме того, развернуты пункты обогрева, работают полевые кухни, оказывается помощь пострадавшим жителям.

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Последствия атаки РФ

Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря

Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря
Атака на Киев 27 декабря

Фото: Наталья Шаромова для Цензор.НЕТ

Что известно?

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших, среди которых - двое детей.

Автор: 

Киев (26660) обстрел (33747)
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Топ комментарии
+15

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27.12.2025 17:33 Ответить
+15
Ну як вам мирна угода і перемовини? Ще вибори проведіть придурки. Головне не бийте по моцкві ато буде ескалація
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27.12.2025 17:34 Ответить
+11
Це все, що слід знати про ефективність «мирних» перемовин!
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27.12.2025 17:26 Ответить

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