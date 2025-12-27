Будрис о ночных обстрелах Украины: Москва выбрала террор
Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис подчеркнул, что Россия сознательно выбрала террор вместо мира, атакуя украинские города в рождественский период.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Будриса в Х.
"Путин продолжает отказываться прекратить убийства, а давление на Россию остается недостаточным. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации", – говорится в посте.
Глава литовского МИД также сказал, что мир в Украине будет возможен "только тогда, когда мы будем действовать решительно и подкреплять слова силой".
"Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансируемой украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и стабильности, которую он обеспечивает; гарантий безопасности, поддержанных США, и "коалиции решительных", готовых защищать воздушное пространство, сушу и море Украины", – написал Будрис.
"Нет времени на колебания. Время действовать настало – и оно опоздало уже слишком давно", – добавил он.
Ночной обстрел 27 декабря
В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
В течение ночи вКиеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
На данный момент известно об одном погибшем и более чем 20 раненых в столице.
По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви.
