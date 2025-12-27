Будрис о ночных обстрелах Украины: Москва выбрала террор

Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис подчеркнул, что Россия сознательно выбрала террор вместо мира, атакуя украинские города в рождественский период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Будриса в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Путин продолжает отказываться прекратить убийства, а давление на Россию остается недостаточным. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации", – говорится в посте.

Глава литовского МИД также сказал, что мир в Украине будет возможен "только тогда, когда мы будем действовать решительно и подкреплять слова силой".

"Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансируемой украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и стабильности, которую он обеспечивает; гарантий безопасности, поддержанных США, и "коалиции решительных", готовых защищать воздушное пространство, сушу и море Украины", – написал Будрис.

"Нет времени на колебания. Время действовать настало – и оно опоздало уже слишком давно", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попадание в жилой дом в Шевченковском районе: разрушены 4-5 этажей, жителей эвакуируют (обновлено)

Ночной обстрел 27 декабря

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи вКиеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

На данный момент известно об одном погибшем и более чем 20 раненых в столице.

По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон попал в многоэтажку в Дарницком районе Киева. ВИДЕО