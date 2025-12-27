РУС
Массированный ракетный обстрел
961 21

Будрис о ночных обстрелах Украины: Москва выбрала террор

заявление МИД Литвы о ночных обстрелах Украины

Глава МИД Литвы Кайстутис Будрис подчеркнул, что Россия сознательно выбрала террор вместо мира, атакуя украинские города в рождественский период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Будриса в Х.

"Путин продолжает отказываться прекратить убийства, а давление на Россию остается недостаточным. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации", – говорится в посте.

Глава литовского МИД также сказал, что мир в Украине будет возможен "только тогда, когда мы будем действовать решительно и подкреплять слова силой".

"Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансируемой украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и стабильности, которую он обеспечивает; гарантий безопасности, поддержанных США, и "коалиции решительных", готовых защищать воздушное пространство, сушу и море Украины", – написал Будрис.

"Нет времени на колебания. Время действовать настало – и оно опоздало уже слишком давно", – добавил он.

Ночной обстрел 27 декабря

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи вКиеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

На данный момент известно об одном погибшем и более чем 20 раненых в столице.

По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви.

Автор: 

Киев (26466) Литва (2698) обстрел (31057) Будрис Кястутис (29)
Топ комментарии
+3
Треба казати, що терор лежить в основі існування кацапії.

І поки не буде усунуто цю першопричину, світ не матиме спокою ніколи.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:41 Ответить
+2
Да моцква ніколи іншого крім терору і не обирала. А от Європа і сша продовжує вірити що терорист хоче міру. І мовчки спостерігають як московський режим тероризує Україну при цьому називають себе гарантами безпеки. Як говориться, таких гарантів краще в музей...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:50 Ответить
+1
Вражає різноманіття видів "глибокої стурбованості".
показать весь комментарий
27.12.2025 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
В коментарях чимало хто радить зробити такий же самий "правільний" вибір.
Тільки росії цей вибір допоміг вже досягнути побєди?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:40 Ответить
Треба казати, що терор лежить в основі існування кацапії.

І поки не буде усунуто цю першопричину, світ не матиме спокою ніколи.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:41 Ответить
Вражає різноманіття видів "глибокої стурбованості".
показать весь комментарий
27.12.2025 13:43 Ответить
капитан очевидность
показать весь комментарий
27.12.2025 13:46 Ответить
Да моцква ніколи іншого крім терору і не обирала. А от Європа і сша продовжує вірити що терорист хоче міру. І мовчки спостерігають як московський режим тероризує Україну при цьому називають себе гарантами безпеки. Як говориться, таких гарантів краще в музей...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:50 Ответить
Зато не буде ніякого зеленого миру. І це *******!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:50 Ответить
Не можна Кромаху, Слов'яньськ та Константинівку здавати без боя. Місцевих треба евакуювати і триматись там до кінця. Хай ці міста жде доля Покровська розйобаних в хлам, але скілько там поляже орків це головне. Слава Україні. НЕ дамо ***** ні інфраструктури , *****
показать весь комментарий
27.12.2025 13:52 Ответить
Гірше війни є лише русскій міръ...
показать весь комментарий
27.12.2025 14:01 Ответить
Не кажи гоп. Звідки хто знає, що боневтік пообіцяв ворогам
показать весь комментарий
27.12.2025 14:17 Ответить
Воєнний злочинець - ******, щоденно гадить та убиває по Світу людям з війни ще в Ічкерії!!! Смерть прутіну і його прихвостням ригоАНАЛЬНИМИв Україні!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:53 Ответить
Мааац=ква должна выглядеть как Мариуполь и Бахмут вместе взятые, а ещё лучше- как Хиросима и Нагасаки в 1945-м.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:55 Ответить
ёше ты посмотри фото ***** и Трампа в Хельсинки. ёще какие то вопросы?
ёсть у тёбя?
у мёня - нёту. орк, иди Пушкина штудируй
показать весь комментарий
27.12.2025 13:58 Ответить
Иди сам на своё }{уйло.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:07 Ответить
нё пались бот так явно
показать весь комментарий
27.12.2025 14:10 Ответить
Уже сходил? Ты на Валдае, что ли, сидишь?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:11 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2025 14:14 Ответить
ой извините, я тоже пантеровец! дерусь с орками в стиле кон-фу. слушай ну ты же орк, признай это. видно что троль, как там отметил "полет с пометом" вашего Прохожина то?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:19 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2025 14:21 Ответить
?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:27 Ответить
Чергове ,,відкриття америки".....
показать весь комментарий
27.12.2025 14:03 Ответить
Може ми не те і не так робимо,чім на чорта пинять,на себе і тільки свої висновки робити,як з чортом боротись
показать весь комментарий
27.12.2025 14:46 Ответить
 
 