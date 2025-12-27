Будріс про нічні обстріли України: Москва обрала терор

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Росія свідомо обрала терор замість миру, атакуючи українські міста в різдвяний період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Будріса у Х.

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"Путін продовжує відмовлятися припинити вбивства, а тиск на Росію залишається недостатнім. Це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні. Це обдумана кампанія терору та ескалації", – йдеться в дописі.

Очільник литовського МЗС також сказав, що мир в Україні буде можливий "лише тоді, коли ми будемо діяти рішуче і підкріплювати слова силою".

"Україна потребує гарантій безпеки якомога швидше: сильної та добре фінансованої української армії; майбутнього, закріпленого в Європейському Союзі та стабільності, яку він забезпечує; гарантій безпеки, підтриманих США, та "коаліції рішучих", готових захищати повітряний простір, сушу та море України", – написав Будріс.

"Немає часу на вагання. Час діяти настав – і він запізнився вже занадто давно", – додав він.

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Нічний обстріл 27 грудня

У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.

Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та більш ніж 20 поранених людей у столиці.

По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів. Є загибла людина у Білій Церкві.

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