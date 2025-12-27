Игнат - об особенностях сегодняшней атаки РФ: Сложно, когда все летит на Киев

В ночь на 27 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.

Об особенностях российского обстрела рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Плотная атака на один регион

"Характер атаки - движение целей разных типов из разных направлений, фактически, на один регион. Сегодня под атакой была столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры: конечно, это энергетика, другие объекты, которые интересуют врага.

Работают, как вы знаете, наземные системы, работает авиация, нужна координация действий органов военного управления на небольшой территории. Когда идет такая плотная атака, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", - рассказал он.

По словам Игната, если происходит атака с применением именно крылатых ракет, безусловно, авиацию задействуют.

"Это и F-16, могут быть и Mirage, есть еще и МиГ-29, Су-27. F-16 эффективно отрабатывают, и в этой атаке тоже они применялись", - добавил он.

Особенность атаки

По словам Игната, в этот раз особенность атаки была другой, чем в прежде, когда ракеты летели фактически через многие области, где была возможность их перехватить на маршруте, что и было сделано при прошлом ударе. На этот раз таких шансов для перехвата было меньше.

"Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за "шахедами", и работу наземных средств", - добавил он.

Что предшествовало?