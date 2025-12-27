РУС
Новости Массированный комбинированный удар
Игнат - об особенностях сегодняшней атаки РФ: Сложно, когда все летит на Киев

Атака на Киев 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.

Об особенностях российского обстрела рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Плотная атака на один регион

"Характер атаки - движение целей разных типов из разных направлений, фактически, на один регион. Сегодня под атакой была столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры: конечно, это энергетика, другие объекты, которые интересуют врага.

Работают, как вы знаете, наземные системы, работает авиация, нужна координация действий органов военного управления на небольшой территории. Когда идет такая плотная атака, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", - рассказал он.

Читайте также: РФ применила 40 ракет и более 500 БПЛА. ПВО уничтожила 503 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

По словам Игната, если происходит атака с применением именно крылатых ракет, безусловно, авиацию задействуют.

"Это и F-16, могут быть и Mirage, есть еще и МиГ-29, Су-27. F-16 эффективно отрабатывают, и в этой атаке тоже они применялись", - добавил он.

Особенность атаки

По словам Игната, в этот раз особенность атаки была другой, чем в прежде, когда ракеты летели фактически через многие области, где была возможность их перехватить на маршруте, что и было сделано при прошлом ударе. На этот раз таких шансов для перехвата было меньше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

"Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за "шахедами", и работу наземных средств", - добавил он.

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области были мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых - двое детей.
  • По области зафиксированы повреждения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Киев (26476) обстрел (31070) ПВО (3330) Игнат Юрий (645) Воздушные атаки на Киев (923)
Топ комментарии
+7
а як же тисячі дронів перехоплювачів .. які Оманська Гнида впіхував Стармеру ?
27.12.2025 22:56 Ответить
+6
А Київське ППО поїхала супроводжувати zенералісімуса до польського кордону?
27.12.2025 22:58 Ответить
+6
Читаючи коментар пана Юрія Ігнате, складється відверте враження повного виправдення ним злочинної бездіяльності z-еленої влади, а це й зрозуміло, бо інакше він на цій теплій посаді не сіидів, і свої бла-бла-бла на всі боки не розводив.
Бо ці бла-бла-бал, на фоні загиблих, знедолених Українців просто БІСЯТЬ!
У Ігната на все є виправдання, окрім відвертих зізнань - z-елена влада прогнила!
Геть z-елених від керма держави!
27.12.2025 23:07 Ответить
а як же тисячі дронів перехоплювачів .. які Оманська Гнида впіхував Стармеру ?
27.12.2025 22:56 Ответить
У мамаріми на рахунках.... Юзік, міндіч, чєрниш... Вся бгатва везе в общак Кагалу
27.12.2025 23:29 Ответить
А Київське ППО поїхала супроводжувати zенералісімуса до польського кордону?
27.12.2025 22:58 Ответить
Грьобані кацапи.
27.12.2025 22:59 Ответить
Мабуть складно таке саме тільки на мацкву? Відповідь хоч якась буде крім гундосів буданг і потужного???
27.12.2025 22:59 Ответить
черговий zельоний кіздьож

"Не питання". Україна забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль

Четвер 18 вересня 2025 15:09
UAhttps://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-to-supply-1-000-interceptor-drones-1758201471.html ENhttps://www.rbc.ua/ukr/news/********-zabezpechit-1000-droniv-perehoplyuvachiv-1758196791.html RU

Четвер 18 вересня 2025 15:09

27.12.2025 23:00 Ответить
4 рік повномасштабної війни .. zельоним гнидам все складніше і складніше складно киздіти
27.12.2025 23:02 Ответить
Читаючи коментар пана Юрія Ігнате, складється відверте враження повного виправдення ним злочинної бездіяльності z-еленої влади, а це й зрозуміло, бо інакше він на цій теплій посаді не сіидів, і свої бла-бла-бла на всі боки не розводив.
Бо ці бла-бла-бал, на фоні загиблих, знедолених Українців просто БІСЯТЬ!
У Ігната на все є виправдання, окрім відвертих зізнань - z-елена влада прогнила!
Геть z-елених від керма держави!
27.12.2025 23:07 Ответить
так вже не перший раз за останні 4 роки - найпотужніший за кордон означає найпотужнішу атаку на Київ!
27.12.2025 23:10 Ответить
Возіть по вулицям зе в кортежі¡
Не випускайте з країни
27.12.2025 23:15 Ответить
Роздуплився - Ігнат - таку тактику вони примінили в Курській обл - зібрали туди кучу дронщиків і за кожним нашим солдатом ганявся дрон - мусіли швидко вийти по болоті - техніку кидали - тепер два тижні кошмарили Одесу - сьогодні все залізо кинули на Київ
27.12.2025 23:21 Ответить
Звичайно, масована атака це дуже складно. Але тоді треба насамперед захищати саме критичну інфраструктуру, розміщуючи безпосередньо біля неї засоби ППО ближньої дії (ракетні і ствольні), навіть нехтуючи всім іншим (за умови нестачі сил і засобів для всіх).
27.12.2025 23:28 Ответить
Уже нужно было сделать вокруг Киева и других городов - ПВО через каждый метр автоматизированные и во много эшелонов. И вдоль границы во много рядов. И без людей сделать Grounding DINO или YOLO c BLIP и CLIP и трекинг и детекцию и сегментацию через камеры ночного виденья или тепловые или т.п. Модулем радары подключить. Собрать все в один проект и подключить ЛЛМ можно. Можно сделать, чтобы оно будет по распознавать вообще все и подписывать что видит. Можно конечно круче еще намного сделать. Это можно улучшать бесконечно. Оно будет как AGI World model. Будет распознавать все автоматически и можно в память добавить, что сбивать, когда увидит, и оно автоматически будет машинным управлением наводить на цели и брать упреждения и одновременно знать все данные и ветра и погоды и любые и будет сбивать все с одного выстрела. И подключать к ПВО все и лазеры и зенитки и ПРО и РЭБ и все системы сделать одной системой, которая работает со всеми данными в одной сети одновременно. Только кто это будет делать, если страной управляют конченные...
27.12.2025 23:29 Ответить
Таких розумників як ти на жаль в опі не ******* ( у зеленої швалі , інтелект як у рибки.
27.12.2025 23:59 Ответить
В теории игр говорится око за око надо делать. В шахматах есть такая стратегия, что лучшая защита - это нападение. То бишь и защиту надо конечно делать супер какую - лучшую в мире, но нужно и атаковать еще сильнее врага. Но этого никто не будет делать, потому что Украиной управляют не представители Украины. Если они деньги ворованные - даже в Москве отмывают во время войны. Для них Украина - это лох, которого они раздевают и последние трусы снимут и будут на курортах с россиянами или на яхтах ржать.
27.12.2025 23:35 Ответить
У них зараз Цугцванг, при чому у всіх. Зелений у відчаї мечеться туди-сюди. ***** зірки героїв параши вішає на кітелі дженералів за доповідь про захват скотника, свинарника.
А ми потерпаємо від бездарності та безладу і кожної ночі в молитвах; в молитвах до наших Захисників! Бо Бог нас вже не чує.
28.12.2025 00:18 Ответить
Вже навіть не тижнів, а кілька місяців дрони вільно залітають через Чернігівську область і далі на Київ чи інші області... Але ж "лідера" це не хвилює, що призначенний ним голова ОВА, повністю ігнорує це і не робить нічого для посилення ППО регіону.
27.12.2025 23:35 Ответить
27.12.2025 23:44 Ответить
Здавалося б, в кінці 4-го року війни і їжакові стало б зрозуміло, що балістична зброя це не технічне і не фінансове питання.
27.12.2025 23:47 Ответить
Дивно що раніше вони не концентрували удари по одному населеному пункту, так можна будь яке ППО продавити ... вчаться падли 🤔
27.12.2025 23:55 Ответить
Головна складність у тому що кацапи розбавляють трошки ракет багатьма сотнями дешевих і ефективних ударних бпла та їх імітаторів. А зберігають і запускають їх всю ніч прямо зі складів прикордонних областей, проти яких жодні українські дрони і міфічні фламінги нічого не роблять.
28.12.2025 00:13 Ответить
Це їм складно, те не по правилам, там геть не по совісті, а сюди вони не встигли, а тут очікують від партнерів. Зе-Ка-***** воює.
28.12.2025 00:16 Ответить
 
 