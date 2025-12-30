За $100 тис. обіцяв підприємцям "вирішити" податкові питання: СБУ затримала адвоката Коломойського (оновлено)
У Києві викрили адвоката, який виманював гроші у підприємців, обіцяючи "вирішити" податкові питання.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.
"Фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу.
Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.
Коли підприємці погодилися віддати кошти, адвокат залучив свого знайомого, як посередника для передачі грошей.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів.
Наразі адвокату та його спільнику повідомили про підозру за за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додаткової кваліфікації злочинних дій.
Про кого йдеться?
За даними Суспільного, затриманий - адвокат Ігоря Коломойського Сергій Стецюк.
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