За $100 тис. обіцяв підприємцям "вирішити" податкові питання: СБУ затримала адвоката Коломойського (оновлено)

У Києві викрили адвоката, який виманював гроші у підприємців, обіцяючи "вирішити" податкові питання.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.

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"Фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу.

Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.

Коли підприємці погодилися віддати кошти, адвокат залучив свого знайомого, як посередника для передачі грошей.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів.

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Наразі адвокату та його спільнику повідомили про підозру за за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додаткової кваліфікації злочинних дій.

Про кого йдеться?

За даними Суспільного, затриманий - адвокат Ігоря Коломойського Сергій Стецюк.

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