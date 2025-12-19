Збитки понад 1,5 млн грн: посадовицю з Чернігівщині підозрюють у махінаціях із допомогою від ООН на тверде паливо

На Чернігівщині правоохоронці повідомили про підозру колишній першій заступниці міського голови однієї з міських рад області. За даними слідства, через службову недбалість та шахрайські дії під час надання грошової допомоги на придбання твердого палива було завдано збитків на понад 1,5 млн гривень.

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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За процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній першій заступниці міського голови однієї з міських рад Чернігівської області у шахрайстві та службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України).

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Внесла в списки людей, які не потребували палива

Слідством установлено, що посадовиця, будучи керівником гуманітарного штабу при міській раді, під час надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024-2025 року на придбання твердого пічного побутового палива не організувала належним чином роботу штабу та не вжила заходів до організації відповідного порядку надходження заяв, документів та перевірки достовірності вказаних у них відомостей.

У грудні 2024 року вона самостійно сформувала та надіслала до Департаменту Чернігівської ОДА загальний список одержувачів грошової допомоги, до якого незаконно включила 75 осіб, котрі проживають разом в одному господарстві або ж у багатоповерхівках й не мають твердопаливних котлів чи печей.

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Додала до отримувачів допомоги чоловіка та доньку

Крім цього, підозрювана неправомірно додала до списку отримувачів допомоги членів своєї сім’ї, а саме: чоловіка, навмисно вказавши недостовірну адресу його проживання, та доньку, яка фактично перебуває за кордоном.

Збитки Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців

Таке формальне складання списків призвело до отримання грошової допомоги особами, які не мали на неї права, та завдало Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців понад 1,5 млн грн збитків.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області.