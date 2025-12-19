Ущерб более 1,5 млн грн: чиновницу из Черниговской области подозревают в махинациях с помощью от ООН на твердое топливо

В Черниговской области правоохранители сообщили о подозрении бывшей первой заместительнице городского головы одного из городских советов области. По данным следствия, из-за служебной халатности и мошеннических действий при предоставлении денежной помощи на приобретение твердого топлива был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.

передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Корюковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшей первой заместительнице городского головы одного из городских советов Черниговской области в мошенничестве и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Внесла в списки людей, которые не нуждались в топливе

Следствием установлено, что должностное лицо, будучи руководителем гуманитарного штаба при городском совете, при предоставлении единовременной денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024-2025 года на приобретение твердого печного бытового топлива не организовала надлежащим образом работу штаба и не приняла меры по организации соответствующего порядка поступления заявлений, документов и проверки достоверности указанных в них сведений.

В декабре 2024 года она самостоятельно сформировала и направила в Департамент Черниговской ОГА общий список получателей денежной помощи, в который незаконно включила 75 человек, проживающих вместе в одном хозяйстве или в многоэтажных домах и не имеющих твердотопливных котлов или печей.

Добавила к получателям помощи мужа и дочь

Кроме этого, подозреваемая неправомерно добавила в список получателей помощи членов своей семьи, а именно: мужа, умышленно указав недостоверный адрес его проживания, и дочь, которая фактически находится за границей.

Ущерб Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Такое формальное составление списков привело к получению денежной помощи лицами, не имеющими на нее права, и нанесло Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев ущерб в размере более 1,5 млн грн.

Досудебное расследование проводится следователями Корюковского РОО ГУНП в Черниговской области.