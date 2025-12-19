Ущерб более 1,5 млн грн: чиновницу из Черниговской области подозревают в махинациях с помощью от ООН на твердое топливо
В Черниговской области правоохранители сообщили о подозрении бывшей первой заместительнице городского головы одного из городских советов области. По данным следствия, из-за служебной халатности и мошеннических действий при предоставлении денежной помощи на приобретение твердого топлива был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.
Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Корюковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшей первой заместительнице городского головы одного из городских советов Черниговской области в мошенничестве и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Внесла в списки людей, которые не нуждались в топливе
Следствием установлено, что должностное лицо, будучи руководителем гуманитарного штаба при городском совете, при предоставлении единовременной денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024-2025 года на приобретение твердого печного бытового топлива не организовала надлежащим образом работу штаба и не приняла меры по организации соответствующего порядка поступления заявлений, документов и проверки достоверности указанных в них сведений.
В декабре 2024 года она самостоятельно сформировала и направила в Департамент Черниговской ОГА общий список получателей денежной помощи, в который незаконно включила 75 человек, проживающих вместе в одном хозяйстве или в многоэтажных домах и не имеющих твердотопливных котлов или печей.
Добавила к получателям помощи мужа и дочь
Кроме этого, подозреваемая неправомерно добавила в список получателей помощи членов своей семьи, а именно: мужа, умышленно указав недостоверный адрес его проживания, и дочь, которая фактически находится за границей.
Ущерб Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Такое формальное составление списков привело к получению денежной помощи лицами, не имеющими на нее права, и нанесло Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев ущерб в размере более 1,5 млн грн.
Досудебное расследование проводится следователями Корюковского РОО ГУНП в Черниговской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль