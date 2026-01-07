Вымогал у военнослужащего ТЦК $100 тыс. якобы для сотрудников ГБР: задержан мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Житель Киева пытался мошенническими действиями выманить 100 тыс. долларов у начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из западных областей. Его задержали сотрудники ГБР во взаимодействии с ГВБ Нацполиции.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В декабре 2025 года мужчина позвонил военнослужащему ТЦК якобы как "посредник" от ГБР. Он начал убеждать его, что в отношении него и его близких правоохранители якобы расследуют уголовное производство по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины). Чтобы "избежать проблем", мошенник предлагал "решить вопрос" за 100 тыс. долларов.

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На самом деле никакого подобного производства в отношении должностного лица ТЦК не существовало - мужчина просто придумал эту историю, чтобы "заработать" деньги, которых у военного не было.

В случае отказа платить он угрожал "привлечением к уголовной ответственности", а также публикацией в СМИ личной интимной информации потерпевшего, которой якобы располагают правоохранители.

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Задержание мошенника

Сотрудники ГБР задержали фигуранта во время передачи части средств в размере 50 тыс. долларов.

Мошеннику сообщено о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.