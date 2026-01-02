Правоохранитель из Прикарпатья присвоил 2,7 млн госпомощи семье погибшей защитницы "Азовстали"

На Прикарпатье задержали правоохранителя, который, по данным следствия, присвоил 2,7 млн гривен единовременной государственной помощи семье военнослужащей НГУ, погибшей в апреле 2022 года на "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информируетЦензор.НЕТ.

Ограбил семью погибшей военной

По данным следствия, заместитель начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области завладел средствами государственной единовременной денежной помощи, выплаченной отцу погибшей военнослужащей Национальной гвардии Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый находился в родственных отношениях с отцом погибшей защитницы. Узнав о получении им государственной помощи в связи с гибелью дочери, чиновник решил завладеть этими средствами.

Подозреваемый предложил отцу погибшей переехать в Ивано-Франковскую область. Используя служебное положение, устроил его на работу в Управление полиции охраны и пообещал помочь с жильем.

В дальнейшем, злоупотребляя доверием мужчины, в 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн, убеждая, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей.

Однако имущественные права оформил на свою близкую родственницу, а после ввода дома в эксплуатацию зарегистрировал на нее право собственности.

Подозрение правоохранителю

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.