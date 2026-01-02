Правоохранитель из Прикарпатья присвоил 2,7 млн госпомощи семье погибшей защитницы "Азовстали"
На Прикарпатье задержали правоохранителя, который, по данным следствия, присвоил 2,7 млн гривен единовременной государственной помощи семье военнослужащей НГУ, погибшей в апреле 2022 года на "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информируетЦензор.НЕТ.
Ограбил семью погибшей военной
По данным следствия, заместитель начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области завладел средствами государственной единовременной денежной помощи, выплаченной отцу погибшей военнослужащей Национальной гвардии Украины.
- Следствием установлено, что подозреваемый находился в родственных отношениях с отцом погибшей защитницы. Узнав о получении им государственной помощи в связи с гибелью дочери, чиновник решил завладеть этими средствами.
Подозреваемый предложил отцу погибшей переехать в Ивано-Франковскую область. Используя служебное положение, устроил его на работу в Управление полиции охраны и пообещал помочь с жильем.
- В дальнейшем, злоупотребляя доверием мужчины, в 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн, убеждая, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей.
Однако имущественные права оформил на свою близкую родственницу, а после ввода дома в эксплуатацию зарегистрировал на нее право собственности.
Подозрение правоохранителю
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Все, абсолютно все прогнило, як і вся z-елена влада!
єрмаки всюди,
куди не подивись..
нарід - джерело влади!
але ж громадянського суспільства - немає!
Тепер по суті. З написаного зрозуміло, що родич гроші віддав сам, сподіваючись на якісь сумнівної законності привілеї.
А коли не отримав чи отримав не повністю, то зажадав повернути гроші.
Тому: обоє рябоє.
Тепер про мєнта, що так і не став поліцейським. Воно, собака присягало захищаиюти народ Уараїни, має навики володіння зброєю і мародерить у тилу. Це по вашому правильно?
Найбільші злодії це заброньована зевладою її обслуга.
Хе-хе... А ви кажете, що суд Лінча це погано?
а красти я боюся.
Поїду я у місто,
в поліцію наймуся.
Один сім років охороняв 5-й поверх головного універмагу
Києва -- після зачинення роботи сідав у крісло , а собацюгу
пускав по поверху, і так до сьомої години ранку.