Правоохранитель из Прикарпатья присвоил 2,7 млн госпомощи семье погибшей защитницы "Азовстали"

Задержали правоохранителя, который присвоил 2,7 млн помощи семье погибшей на "Азовстали"

На Прикарпатье задержали правоохранителя, который, по данным следствия, присвоил 2,7 млн гривен единовременной государственной помощи семье военнослужащей НГУ, погибшей в апреле 2022 года на "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информируетЦензор.НЕТ.

Ограбил семью погибшей военной

По данным следствия, заместитель начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области завладел средствами государственной единовременной денежной помощи, выплаченной отцу погибшей военнослужащей Национальной гвардии Украины.

  • Следствием установлено, что подозреваемый находился в родственных отношениях с отцом погибшей защитницы. Узнав о получении им государственной помощи в связи с гибелью дочери, чиновник решил завладеть этими средствами.

Подозреваемый предложил отцу погибшей переехать в Ивано-Франковскую область. Используя служебное положение, устроил его на работу в Управление полиции охраны и пообещал помочь с жильем.

  • В дальнейшем, злоупотребляя доверием мужчины, в 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн, убеждая, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей.

Однако имущественные права оформил на свою близкую родственницу, а после ввода дома в эксплуатацию зарегистрировал на нее право собственности.

Подозрение правоохранителю

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

мошенничество (1320) военнослужащие (6474) Ивано-Франковская область (983) Азовсталь (385) Офис Генпрокурора (2871)
Топ комментарии
+21
Ось воно, ментовске кодло! Бабло, бабло і тільки бабло!
Все, абсолютно все прогнило, як і вся z-елена влада!
02.01.2026 17:57 Ответить
+20
За мародерство в усі часи розстрілювали.
02.01.2026 17:57 Ответить
+17
Мусора колись наїдаються?
02.01.2026 17:58 Ответить
Ось воно, ментовске кодло! Бабло, бабло і тільки бабло!
Все, абсолютно все прогнило, як і вся z-елена влада!
02.01.2026 17:57 Ответить
Ментів на фронт, всіх до єдиного!
02.01.2026 19:25 Ответить
За мародерство в усі часи розстрілювали.
02.01.2026 17:57 Ответить
Мусора колись наїдаються?
02.01.2026 17:58 Ответить
Давляться під час " процесу " ...
02.01.2026 18:50 Ответить
Правоохоронець,депутат,суддя,прокурор і жодного Миколи.
02.01.2026 17:58 Ответить
А як звучить! ПРАВООХОРОНЕЦЬ! Ух, гордість за мусорню пробиває.
02.01.2026 17:59 Ответить
так він ще родича ошукав, яка гніда
02.01.2026 18:06 Ответить
Використовуючи службове становище, влаштував його на роботу в Управління поліції охорони ....

єрмаки всюди,
куди не подивись..

нарід - джерело влади!
але ж громадянського суспільства - немає!
02.01.2026 18:07 Ответить
Це тупе бидло. Безграмотне,безінтелектуальне, ізначально орієнтоване на гроші, ще зі школи міліції. Це є непотріб, в яку вкладають кошти бе толку. Які ідуть в 45 років на пенсі.. Це ********, якиї треба позбавлятись усіма силами
02.01.2026 18:07 Ответить
А чо в правоПохоронець не на фринті? Чому мародерить у тииу, обкрадаючиродмну загиблої жінки? 🤔
02.01.2026 18:15 Ответить
А Ви чому не на фронті?

Тепер по суті. З написаного зрозуміло, що родич гроші віддав сам, сподіваючись на якісь сумнівної законності привілеї.

А коли не отримав чи отримав не повністю, то зажадав повернути гроші.

Тому: обоє рябоє.
02.01.2026 18:23 Ответить
Вам би в ТЦК працювати. 😊 Прикиньте, не ховаюся, не в розшуку, і вперше сам пішов у воєнкомат( тоді це так називалося) у 2014-му. Після того відвідував один раз воєнкомат у 2017-му (повістка) і у 2023-му (добровільно). Два рази проходив комісію. У різних містах.
Тепер про мєнта, що так і не став поліцейським. Воно, собака присягало захищаиюти народ Уараїни, має навики володіння зброєю і мародерить у тилу. Це по вашому правильно?
02.01.2026 18:32 Ответить
Хто-б сумнівався... Гниди не мають національності...
02.01.2026 18:18 Ответить
Цікаво ким доводиться аферист в родинних відносинах до жертви?
02.01.2026 18:19 Ответить
... начальник Управління поліції охорони.

Найбільші злодії це заброньована зевладою її обслуга.
02.01.2026 18:22 Ответить
12 років, це дуже гуманно. Треба щоб був суспільно корисним ( рити траншеї, будувати укріплення, розбирати завали).
02.01.2026 18:23 Ответить
Теперь понизят до бусификатора…
02.01.2026 18:27 Ответить
Його вже повісили? Ні?
Хе-хе... А ви кажете, що суд Лінча це погано?
02.01.2026 18:29 Ответить
Нізя, бо кластери і дорожні карти закриють. Спочатку відмова від вступу в ЕС, потім суди Лінча.
02.01.2026 19:01 Ответить
Робити я не хочу
а красти я боюся.
Поїду я у місто,
в поліцію наймуся.
02.01.2026 18:29 Ответить
В нашому селі , хто не бажав працювати , йшли в міліцію.
Один сім років охороняв 5-й поверх головного універмагу
Києва -- після зачинення роботи сідав у крісло , а собацюгу
пускав по поверху, і так до сьомої години ранку.
02.01.2026 19:14 Ответить
Мусор він всюди мусор. А хтось і доси вірить, що мусора з заходу України поводились би інакше, чім їх колеги з Донецька в 2014р.
02.01.2026 18:40 Ответить
Мусор, що поробиш...
02.01.2026 19:21 Ответить
 
 