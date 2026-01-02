Правоохоронець з Прикарпаття привласнив 2,7 млн держдопомоги родині загиблої захисниці "Азовсталі"
На Прикарпатті затримали правоохоронця, який, за даними слідства, привласнив 2,7 млн гривень одноразової державної допомоги родині військовослужбовиці НГУ, загиблої у квітні 2022 року на "Азовсталі" в Маріуполі.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Обікрав родину полеглої військової
За даними слідства, заступник начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові загиблої військовослужбовиці Національної гвардії України.
- Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами.
Підозрюваний запропонував батькові загиблої переїхати на Івано-Франківщину. Використовуючи службове становище, влаштував його на роботу в Управління поліції охорони та пообіцяв допомогти з житлом.
- Надалі, зловживаючи довірою чоловіка, у 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці.
Однак майнові права оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї право власності.
Підозра правоохоронцю
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все, абсолютно все прогнило, як і вся z-елена влада!