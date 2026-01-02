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Правоохоронець з Прикарпаття привласнив 2,7 млн держдопомоги родині загиблої захисниці "Азовсталі"

Затримали правоохоронця, який привласнив 2,7 млн допомоги родині загиблої на "Азовсталі"

На Прикарпатті затримали правоохоронця, який, за даними слідства, привласнив 2,7 млн гривень одноразової державної допомоги родині військовослужбовиці НГУ, загиблої у квітні 2022 року на "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Обікрав родину полеглої військової

За даними слідства, заступник начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові загиблої військовослужбовиці Національної гвардії України.

  • Слідством встановлено, що підозрюваний перебував у родинних стосунках із батьком загиблої захисниці. Дізнавшись про отримання ним державної допомоги у зв’язку з загибеллю доньки, посадовець вирішив заволодіти цими коштами.

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Підозрюваний запропонував батькові загиблої переїхати на Івано-Франківщину. Використовуючи службове становище, влаштував його на роботу в Управління поліції охорони та пообіцяв допомогти з житлом.

  • Надалі, зловживаючи довірою чоловіка, у 2023 році підозрюваний придбав квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, переконуючи, що житло купується для батька загиблої військовослужбовиці.

Однак майнові права оформив на свою близьку родичку, а після введення будинку в експлуатацію зареєстрував на неї право власності.

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Підозра правоохоронцю

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Автор: 

шахрайство (1301) військовослужбовці (5315) Івано-Франківська область (1060) Азовсталь (459) Офіс Генпрокурора (3988)
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Топ коментарі
+33
Ось воно, ментовске кодло! Бабло, бабло і тільки бабло!
Все, абсолютно все прогнило, як і вся z-елена влада!
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02.01.2026 17:57 Відповісти
+33
За мародерство в усі часи розстрілювали.
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02.01.2026 17:57 Відповісти
+30
Мусора колись наїдаються?
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02.01.2026 17:58 Відповісти

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