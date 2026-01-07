Разом з начальником знущався з військовозобов’язаних: викрито військового РТЦК на Прикарпатті, - ДБР. ФОТО
Затримано військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що в листопаді 2025 року начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру.
Після перевірки скарг громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником. Встановлено низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.
Зокрема, вони застосували фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Так, офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав потерпілого, а інший завдав щонайменше п’ять ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміць завели у кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і застосували сльозогінний балончик, бризнувши йому в обличчя.
Через завдані тілесні ушкодження потерпілий дістав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.
Що загрожує?
Так, дії керівника та його підлеглого кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України – катування, вчинене представником держави.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.
Триває досудове розслідування. Перевіряються можливі аналогічні факти катування людей працівниками цього районного ТЦК та СП.
Будь ласка, зачекайте...
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