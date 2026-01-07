Разом з начальником знущався з військовозобов’язаних: викрито військового РТЦК на Прикарпатті, - ДБР. ФОТО

Затримано військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що в листопаді 2025 року начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру.

Після перевірки скарг громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником. Встановлено низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

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Зокрема, вони застосували фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Так, офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав потерпілого, а інший завдав щонайменше п’ять ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміць завели у кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і застосували сльозогінний балончик, бризнувши йому в обличчя.

Через завдані тілесні ушкодження потерпілий дістав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

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Що загрожує?

Так, дії керівника та його підлеглого кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України – катування, вчинене представником держави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.

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Триває досудове розслідування. Перевіряються можливі аналогічні факти катування людей працівниками цього районного ТЦК та СП.