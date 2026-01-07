Вместе с начальником издевался над военнообязанными: разоблачен военный РТЦК на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО

Задержан военнослужащий взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что в ноябре 2025 года начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении.

После проверки жалоб граждан на избиения, пытки и вымогательство денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем. Установлен ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: терцентр обещает служебное расследование (обновлено)

В частности, они применили физическую силу к мужчине только за то, что тот отказался проходить флюорографию. Так, офицер и солдат вывели потерпевшего в коридор, где один из них силой держал потерпевшего, а другой нанес не менее пяти ударов. Позже сняли с него одежду и силой завели в кабинет рентгенографии. При этом фигуранты не прекратили избивать потерпевшего и применили слезоточивый баллончик, брызнув ему в лицо.

В результате нанесенных телесных повреждений потерпевший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

Читайте также: Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР

Что грозит?

Так, действия руководителя и его подчиненного квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК Украины - пытки, совершенные представителем государства.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права залога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогал у военнослужащего ТЦК $100 тыс. якобы для работников ГБР: задержан мошенник. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное расследование. Проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками этого районного ТЦК и СП.