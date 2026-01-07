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Вместе с начальником издевался над военнообязанными: разоблачен военный РТЦК на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО

Задержан военнослужащий взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что в ноябре 2025 года начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении.

Издевательства в ТЦК в Ивано-Франковской области

После проверки жалоб граждан на избиения, пытки и вымогательство денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем. Установлен ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

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В частности, они применили физическую силу к мужчине только за то, что тот отказался проходить флюорографию. Так, офицер и солдат вывели потерпевшего в коридор, где один из них силой держал потерпевшего, а другой нанес не менее пяти ударов. Позже сняли с него одежду и силой завели в кабинет рентгенографии. При этом фигуранты не прекратили избивать потерпевшего и применили слезоточивый баллончик, брызнув ему в лицо.

В результате нанесенных телесных повреждений потерпевший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

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Издевательства в ТЦК в Ивано-Франковской области

Что грозит?

Так, действия руководителя и его подчиненного квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК Украины - пытки, совершенные представителем государства.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права залога.

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Продолжается досудебное расследование. Проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками этого районного ТЦК и СП.

Автор: 

пытки (948) Ивано-Франковская область (1013) ГБР (3512) ТЦК (1235)
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Топ комментарии
+40
це пряма відповідь на питання: чому провалено мобілізацію.
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07.01.2026 15:57 Ответить
+26
Ну Ніколи Такого не було....
І Ось Знову.
То все ІПСО☝️
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07.01.2026 15:56 Ответить
+25
Це мабуть іпсо ворога, не може бути! то все фейки, там служать лагідні і пухнасті, не наговорюйте, не на часі! А якщо серьозно то треба взятися за аудит цієї буцигарні з назвою тцк і сп (соціальна підтримка, наче знущання якесь) або перейменовуйте прямо у "людоловню" .
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07.01.2026 16:04 Ответить

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