Вместе с начальником издевался над военнообязанными: разоблачен военный РТЦК на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО
Задержан военнослужащий взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что в ноябре 2025 года начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении.
После проверки жалоб граждан на избиения, пытки и вымогательство денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем. Установлен ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.
В частности, они применили физическую силу к мужчине только за то, что тот отказался проходить флюорографию. Так, офицер и солдат вывели потерпевшего в коридор, где один из них силой держал потерпевшего, а другой нанес не менее пяти ударов. Позже сняли с него одежду и силой завели в кабинет рентгенографии. При этом фигуранты не прекратили избивать потерпевшего и применили слезоточивый баллончик, брызнув ему в лицо.
В результате нанесенных телесных повреждений потерпевший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.
Что грозит?
Так, действия руководителя и его подчиненного квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК Украины - пытки, совершенные представителем государства.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права залога.
Продолжается досудебное расследование. Проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками этого районного ТЦК и СП.
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