Тернопільський ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Тернопільський ТЦК та СП прокоментував відео, на якому чоловік у військовій формі знімає на телефон цивільну особу, яка сидить на задньому сидінні автомобіля, та кричить на неї лайливими словами. Терцентр наголосив про "нульову толерантність до порушників Закону".

Про це йдеться в заяві ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Раніше у мережі з’явилося відео, яке знімав сам військовослужбовець. На ньому він звертається до чоловіка на задньому сидінні авто, а коли той закриває обличчя рукою — погрожує йому і лає його.

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Реакція ТЦК

У терцентрі заявили, що призначили службове розслідування, проводиться перевірка, також опитують свідків та очевидців події.

Там наголосили, що засуджують "будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг", однак зауважили, що "остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи".

"Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", - додав ТЦК.

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За даними соцмереж, раніше чоловік працював патрульним поліцейським в ГУНП в Тернопільській області. Пізніше перевівся працювати в ТЦК.