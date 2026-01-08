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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Тернопільський ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Тернопільський ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Тернопільський ТЦК та СП прокоментував відео, на якому чоловік у військовій формі знімає на телефон цивільну особу, яка сидить на задньому сидінні автомобіля, та кричить на неї лайливими словами. Терцентр наголосив про "нульову толерантність до порушників Закону".

Про це йдеться в заяві ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Раніше у мережі з’явилося відео, яке знімав сам військовослужбовець. На ньому він звертається до чоловіка на задньому сидінні авто, а коли той закриває обличчя рукою — погрожує йому і лає його.

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Реакція ТЦК

  • У терцентрі заявили, що призначили службове розслідування, проводиться перевірка, також опитують свідків та очевидців події.

Там наголосили, що засуджують "будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг", однак зауважили, що "остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи".

"Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", - додав ТЦК.

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За даними соцмереж, раніше чоловік працював патрульним поліцейським в ГУНП в Тернопільській області. Пізніше перевівся працювати в ТЦК.

Військовий ТЦК погрожував чоловіку в авто: реакція терцентру

Автор: 

конфлікт (501) ТЦК та СП (1294) Тернопільська область (712)
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Топ коментарі
+37
Поліцейський з початком війни не засцяв, а пішов у ТЦК служити, виконувати обов'язок. Судячи з фото, снаряди носити йому здоров'я не дозволяє, але він працює на перемогу як може. А тут тільки й роблять, що поліцейських **********.
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08.01.2026 16:28 Відповісти
+29
Зверніть увагу на стиль бороди і манеру поведінки, а потім згадайте, що ці ж люди розповідають про кадирівців)
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08.01.2026 16:27 Відповісти
+29
Отакої, то він ніде і не воював, виходить. Ну якщо не брати до уваги боїв з цивільними. А як же " в тцк служать одні ветерани після поранень"?
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08.01.2026 16:33 Відповісти

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