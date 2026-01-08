УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13748 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Порушення ТЦК прав людини
3 267 44

Офіцера ТЦК Миколаєва підозрюють у побитті військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів, - ДБР

Офіцера ТЦК Миколаєва підозрюють у побитті військовозобов’язаних

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру одного з ТЦК та СП Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На військового ТЦК надійшло 30 скарг

У Миколаєві до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів. Кількість звернень свідчить про системний характер порушень, зазначили там.

"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних", - розповідає ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тернопільський ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Підозра

  • Офіцеру ТЦК повідомили про підозру в навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). За це загрожує 850 гривень штрафу, або громадські роботи на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК могли побити та утримувати чоловіка на Миколаївщині: поліція почала розслідування

Автор: 

побиття (1089) Миколаїв (1924) військовослужбовці (5330) ДБР (4018) підозра (1047)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
850 грн штрафа???? Вы там ипанулись?
Вопрос риторический
показати весь коментар
08.01.2026 18:41 Відповісти
+22
Мільйонер побив холопа. Абсурд.
показати весь коментар
08.01.2026 18:37 Відповісти
+20
мощне наказаніє.

850 гривень - 6 пачок бідненьких сігарєт
показати весь коментар
08.01.2026 18:39 Відповісти

Завантаження...

 
 