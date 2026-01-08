Офіцера ТЦК Миколаєва підозрюють у побитті військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів, - ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру одного з ТЦК та СП Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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На військового ТЦК надійшло 30 скарг

У Миколаєві до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів. Кількість звернень свідчить про системний характер порушень, зазначили там.

"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних", - розповідає ДБР.

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Підозра

Офіцеру ТЦК повідомили про підозру в навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). За це загрожує 850 гривень штрафу, або громадські роботи на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.

Досудове розслідування триває.

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