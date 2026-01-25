Энергетик "Николаевоблэнерго" ранен в результате вражеского обстрела: повреждено энергооборудование
Сегодня, 25 января, во время вражеского обстрела пострадал электромонтер АО "Николаевоблэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облэнерго.
Состояние пострадавшего
Как отмечается, он получил осколочные ранения конечностей, в настоящее время оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.
Есть повреждения
Кроме того, взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль