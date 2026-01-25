РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8500 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
557 0

Энергетик "Николаевоблэнерго" ранен в результате вражеского обстрела: повреждено энергооборудование

Сегодня, 25 января, во время вражеского обстрела пострадал электромонтер АО "Николаевоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавшего

Как отмечается, он получил осколочные ранения конечностей, в настоящее время оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь. 

Есть повреждения

Кроме того, взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Автор: 

Николаев (2218) облэнерго (137) обстрел (32375)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 