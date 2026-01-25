Энергетик "Николаевоблэнерго" ранен в результате вражеского обстрела: повреждено энергооборудование

Сегодня, 25 января, во время вражеского обстрела пострадал электромонтер АО "Николаевоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облэнерго.

Состояние пострадавшего

Как отмечается, он получил осколочные ранения конечностей, в настоящее время оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Читайте также: В Николаеве прогремели взрывы: враг атаковал баллистикой

Есть повреждения

Кроме того, взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Читайте также: Враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевщины: есть отключение электроэнергии