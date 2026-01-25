Новини Удари по енергетиці
Енергетик "Миколаївобленерго" поранений через ворожий обстріл: пошкоджено енергообладнання

Енергетика під ударом рф

Сьогодні, 25 січня, під час ворожого обстрілу постраждав електромонтер АТ "Миколаївобленерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обленерго.

Стан постраждалого

Як зазначається, він отримав осколкові поранення кінцівок, наразі оперативно доставлений до медичного закладу, де йому надають всю необхідну допомогу. 

Є пошкодження

Крім того, вибухами значно пошкоджено енергетичне обладнання обленерго.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Миколаїв обленерго обстріл
