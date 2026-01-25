Російські війська атакували Миколаївщину: поранені четверо дітей
У селі Дмитрівка Миколаївської області внаслідок вечірньої атаки російського FPV-дрона поранення дістали четверо дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма в Телеграмі.
- Удар був завданий по житловій зоні населеного пункту. Усі постраждалі діти були оперативно доправлені до медичних закладів у Миколаєві для надання допомоги.
Стан поранених дітей у Дмитрівці
Голова ОВА зазначив, що життю дітей нічого не загрожує. Медики оцінюють їхній стан як легкий, всі вони перебувають під наглядом лікарів.
"Увечері ворог здійснив атаку FPV-дроном на с. Дмитрівка. Поранені четверо дітей. Всіх госпіталізували в Миколаїв", — повідомив Віталій Кім.
Місцева влада з’ясовує всі обставини атаки та фіксує черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.
Атака на енергетичну інфраструктуру Очакова
Окремо Віталій Кім повідомив про ще один інцидент у Миколаївській області. Вранці російські війська атакували енергетичне обладнання в Очакові, внаслідок чого постраждав працівник енергетичного підприємства.
Чоловік зазнав осколкових поранень кінцівок. Його було доставлено до медичного закладу, де лікарі також оцінюють стан постраждалого як легкий. Роботи з відновлення енергетичної інфраструктури тривають.
