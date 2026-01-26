Повітряні сили попередили про небезпеку БПЛА та ракет
Ввечері неділі, 25 січня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух дронів
О 19:13 - Миколаївський район Миколаївської області - ракетна небезпека.
О 19:20 - Суми - над містом ворожий БпЛА.
О 19:54 - БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.
О 20:17 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Петропавлівку із заходу та на південь від Павлограда, курс на Дніпро.
Оновлена інформація
О 21:10 - БпЛА у напрямку Дніпра та Запоріжжя з півдня.
О 21:13 - Безпілотники на півночі Сумщини, курс на північ та на південь. Також пуски КАБ на Донеччину.
О 21:18 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на н.п. Чаплине та Шахтарське зі сходу.
О 21:26 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Оновлена інформація
О 21:37 - Пуски КАБ на схід Харківщини.
О 21:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 21:56 - Ударні БпЛА у напрямку Куп'янська та Шевченкове на сході Харківщини.
О 21:59 - БпЛА в напрямку Павлограда зі сходу.
О 22:08 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п. Семенівка.
Оновлена інформація
О 22:26 - БпЛА на Запоріжжя з півдня. Також БпЛА на Краматорськ на Донеччині.
О 22:34 - Ворожий БпЛА в напрямку Дніпра з південно-східного напрямку.
О 22:50 - Пуски КАБ на північ Запоріжжя з Донеччини.
О 22:56 - Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух БпЛА:
- на Запоріжжя зі сходу.
- на південно-східному напрямку Харківщини, курс на Краснопавлівку.
Оновлена інформація
О 23:05 - БпЛА на півночі від Сум, курс на РФ.
О 23:09 - БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.
О 23:39 - Повідомляється про повітряну загрозу:
- БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.
- БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.
О 23:49 - Безпілотники зафіксовані на таких напрямках:
- БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
- БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
Оновлена інформація
О 00:11 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
О 00:14 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА на Харківщині:
- на півночі від н.п.Сахновщина, курс на Полтавщину;
- на сході, в напрямку Харкова;
- на півночі Сумської та Харківської областей, курс на н.п.Богодухів.
О 00:29 - БпЛА на Харків з півночі та заходу.
О 00:31 - БпЛА на півдні Сумщини, курс на Охтирку та Лебедин.
О 00:44 - ворожі дрони зафіксовані:
- на півдні Сумщини, курс на н.п.Недригайлів.
- на Полтаву зі сходу.
- на півночі Чернігівщини, курс на рф.
- на півночі Запоріжжя, курс на захід.
- на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
О 00:45 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 01:11 - Зафіксований рух ворожих дронів:
- на півночі Сумщини, курс на Путивль та рф.
- на півночі Чернігівщини, курс на Семенівку.
- на півночі Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини, основним курсом на захід.
- на Харківщині, в напрямку обласного центру з півночі та сходу.
О 01:52 - БпЛА рухаються за наступними напрямками:
- на заході від Сум, курс на захід.
- на сході Харківщини, курс на північ.
- на півдні від Кам'янське, на північно-західний напрямок.
- на сході Дніпропетровщини, курс на захід
О 01:53 - БпЛА на південно-східному напрямку Харківщини, курс на Краснопавлівку.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Тільки постраждає народ як завжди. В воно черговий гундосик про потужну незламність запише
Kонцепція ППО противника радикально відрізняється від нашої. Ворог застосовує в боротьбі з нашими дронами і мобільні групи, і вертольоти бойової авіації, і дрони-перехоплювачі, проте центральне місце в протидроновому щиті ворога займають зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир".
У чому особливість цього ЗРК? - У тому, що ракети "Панциря" не мають головки самонаведення, фактично це радіокеровані реактивні снаряди, які дуже дешеві - вартість порівнянна з вартістю дронів-перехоплювачів.
Людський фактор - кваліфікація пілота, його втома, а також фактор погоди зведені у "панцирі" до мінімуму - він працює фактично автоматично, цілі виявляє локатор, і він же керує ракетами під час атаки.
Радар практично не залежить від погоди, ракета теж. Ракети знаходяться в постійній готовності, при цьому одночасно можуть обстрілюватися десятки цілей з високою ймовірністю ураження - понад 95% для тихохідних дронів.
Для того, щоб дрони могли подолати ППО противника, побудовану на основі ЗРК "Панцир", вони повинні бути фактично невидимі на екранах його радарів і летіти дуже низько - близько 40 метрів. Я кажу це не як медійний "експерт", а як офіцер, який планував і проводив успішні атаки по москві.
Великі далекобійні дрони, які так любить наше військово-політичне керівництво і наші обивателі, оснащені "потужною" бойовою частиною і які коштують шалених грошей, не можуть подолати ППО москви та інших російських міст, для захисту яких застосовуються "панцирі".
Такі дрони, як і "шахеди", легко виявляються радарами, не можуть літати дуже низько і без проблем збиваються "панцирами".
Тому "Холодомор" ворогу не загрожує.
Для вирішення складного завдання подолання ППО були розроблені спеціальні дрони з малою радіолокаційною помітністю, здатні літати на наднизьких висотах і на велику дальність.
Наприклад, наші дрони "Спис", які багаторазово довели свою здатність долітати до самого центру москви.
Дрони з малою бойовою частиною, але які можуть подолати ППО москви (або інших міст), можуть бути націлені на ці самі "Панцирі", радіолокатори, штаби, енергопідстанції та інші важливі неброньовані об'єкти.
А головне - якби щоночі українські дрони прилітали в лігво звіра, то наші позиції, позиції України на світовій арені, в очах партнерів, Трампа, на переговорах - були б набагато сильнішими. А обивателі боліт знали б, що йде війна, що буває темно і холодно.
Але "панцирь" є фуфлом, не можно його розписувати так - скількі разів він влучав в будинки у Бєлгороді!! Просто планування і запезпечення Блекаут-операцій робиться зеленими так, щоб тільки ресурси витратити!! Та прказати відосик вибитих шибок 🤡
У своєму Телеграм-каналі він опублікував відео, зняте камерами дронів, яке раніше вже розійшлося у ворожих пабліках.
Як пояснив "Флеш", на цих кадрах видно роботу системи автозахоплення цілі, але разом з тим видно, що дрон наводиться в ручному режимі на ціль. Крім того, експерт зауважив, що інших дронів, окрім задіяних в атаці, в цьому районі не було, а отже про створення літаючої мережі радіозв'язку в даному випадку не йдеться.
"Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні", - написав "Флеш".
отакої!! Чи хтось його слухав ??? 🤡🤡🤡 Та ти ж посадова особа, сам радник міністра!!! Хіба не твоя робота запобігти!!! А воно умнічає " я ж попереджав"....
@ "Супутникові знімки, проаналізовані OSINT-аналітиками, показали: всі чотири ракети досягли району цілі, а радіус відхилення не перевищував 80 метрів.
Стали відомі подробиці удару по російському військовому підприємству у Бєлгороді. Тоді російська влада спробувала представити атаку як "незначний інцидент", проте новий аналіз супутникових знімків показав: удар був точним і вкрай болючим для військової промисловості рф.
Йдеться про атаку ракетами "Фламінго", яка відбулася ще 23 вересня 2025 року, проте аналіз OSINT-аналітиків Exilenova став доступним лише зараз.
Удар припав на підприємство "СКІФ-М" - одному з ключових підрядників авіаційної галузі росії, що працювало на виробництво літаків Су-34, Су-35 і Су-57.
Саме там виготовлялися високоточні інструменти для обробки титану, алюмінію та композитів - критично важливих матеріалів для бойової авіації.
"Всередині все вигоріло на **р. Просто порівняйте машини на парковці з однією з воронок у даху - масштаби більш ніж наочні", - зазначають автори.
Що приховувала російська пропаганда
Відразу після удару російські джерела заявили, що "до цілі долетіла лише одна ракета". Однак супутникові знімки, проаналізовані OSINT-аналітиками Exilenova, показали протилежне: всі чотири ракети досягли району цілі, а радіус відхилення не перевищував 80 метрів.
Характер руйнувань повністю спростовує версію про "єдине влучення". Площа ураження, сліди детонацій та масштаб ушкоджень вказують на серію точних ударів. Більше того, одна з ракет пройшла через бетонні перекриття та детонувала вже за межами будівлі, що пояснює "дивну" вирву, яку намагалися видати за вторинний вибух.
Удар по серцю авіаційного виробництва
Важливим є те, що ціллю був не абстрактний "завод", а конкретне підприємство - ТОВ "СКІФ-М", що спеціалізується на високоточній обробці деталей для військової авіації. До удару компанія активно імпортувала обладнання з Європи, включаючи німецькі верстати Hermle та Stahli, і щорічно закуповувала комплектуючі на суму понад 7,6 млн. доларів.
За даними аналізу, уражена саме основна виробнича зона.
З урахуванням характеру руйнувань відновлення підприємства буде або вкрай затяжним, або зовсім неможливим в умовах санкцій і дефіциту обладнання.
Вот как разнесёт в хлам своей тонной боеголовкой какой либо НПЗ в грубине раши, тогда можно что то говорить о Фламинго
Тут і іноземне бабло тратять, і це ж бабло πuzgять, і оманський договорняк виконують, і зє-баранта вухами хлопає - "одобряяяямс!"
Profit з усіх боків!!!