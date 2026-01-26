Повітряні сили попередили про небезпеку БПЛА та ракет

Ввечері неділі, 25 січня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух дронів

О 19:13 - Миколаївський район Миколаївської області - ракетна небезпека.

О 19:20 - Суми - над містом ворожий БпЛА.

О 19:54 - БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

О 20:17 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Петропавлівку із заходу та на південь від Павлограда, курс на Дніпро.

О 21:10 - БпЛА у напрямку Дніпра та Запоріжжя з півдня.

О 21:13 - Безпілотники на півночі Сумщини, курс на північ та на південь. Також пуски КАБ на Донеччину.

О 21:18 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на н.п. Чаплине та Шахтарське зі сходу.

О 21:26 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 21:37 - Пуски КАБ на схід Харківщини.

О 21:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:56 - Ударні БпЛА у напрямку Куп'янська та Шевченкове на сході Харківщини.

О 21:59 - БпЛА в напрямку Павлограда зі сходу.

О 22:08 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п. Семенівка.

О 22:26 - БпЛА на Запоріжжя з півдня. Також БпЛА на Краматорськ на Донеччині.

О 22:34 - Ворожий БпЛА в напрямку Дніпра з південно-східного напрямку.

О 22:50 - Пуски КАБ на північ Запоріжжя з Донеччини.

О 22:56 - Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух БпЛА:

на Запоріжжя зі сходу.

на південно-східному напрямку Харківщини, курс на Краснопавлівку.

О 23:05 - БпЛА на півночі від Сум, курс на РФ.

О 23:09 - БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 23:39 - Повідомляється про повітряну загрозу:

БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.

БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 23:49 - Безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

О 00:11 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 00:14 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА на Харківщині:

на півночі від н.п.Сахновщина, курс на Полтавщину;

на сході, в напрямку Харкова;

на півночі Сумської та Харківської областей, курс на н.п.Богодухів.

О 00:29 - БпЛА на Харків з півночі та заходу.

О 00:31 - БпЛА на півдні Сумщини, курс на Охтирку та Лебедин.

О 00:44 - ворожі дрони зафіксовані:

на півдні Сумщини, курс на н.п.Недригайлів.

на Полтаву зі сходу.

на півночі Чернігівщини, курс на рф.

на півночі Запоріжжя, курс на захід.

на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

О 00:45 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 01:11 - Зафіксований рух ворожих дронів:

на півночі Сумщини, курс на Путивль та рф.

на півночі Чернігівщини, курс на Семенівку.

на півночі Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини, основним курсом на захід.

на Харківщині, в напрямку обласного центру з півночі та сходу.

О 01:52 - БпЛА рухаються за наступними напрямками:

на заході від Сум, курс на захід.

на сході Харківщини, курс на північ.

на півдні від Кам'янське, на північно-західний напрямок.

на сході Дніпропетровщини, курс на захід

О 01:53 - БпЛА на південно-східному напрямку Харківщини, курс на Краснопавлівку.

