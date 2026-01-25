Вибухи лунали у Бєлгороді, виникли перебої з електропостачанням: ймовірно, атакована ТЕЦ

Ввечері суботи, 24 січня, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого почалися перебої з електропостачанням. Під удар могла опинитися місцева ТЕЦ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав цей обстріл "наймасованішим" за весь час.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 

Російські пабліки пишуть, що по місту нібито було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них начебто було збито. 

Під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури. 

ТО ВСЕ ТУФТА. РФ чхати на всі крім Москви. Тільки якщо все Москва буде як Київ в темноті і холоді - буде кінець
25.01.2026 01:58
ТО ВСЕ ТУФТА. РФ чхати на всі крім Москви. Тільки якщо все Москва буде як Київ в темноті і холоді - буде кінець
25.01.2026 01:58
Пуйлу на мацкву теж чхати, не буде нiчого, будуть маасквiчi тихенько скиглити та й усе
25.01.2026 02:01
як наші скиглят потихеньку, так і там будуть.
25.01.2026 02:04
Деяка частина тих москвичів має доступ до тіла вошдя.
25.01.2026 02:05
От як раз у тих усе буде гаразд зi свiтлом та опаленням автономним
25.01.2026 02:06
А якщо не буде гаразд, вони тимчасово переїдуть десь до Дубаїв.
25.01.2026 08:48
У нас, мабуть є надлишок ракет, якщо можемо собі дозволити бити не по стратегічним військовим чи нафтовим об'єктам, а по ТЕЦ. Чи хтось думає, що замерзлі кацапи вийдуть на площі з плакатами "путін, нєт вайнє!"? А навіть якщо і вийдуть, то пуйло клав на них самі знаєте що.
25.01.2026 09:10
Зеля офіційно по тб виступав і попереджав, що за блекаутом у Києві послідує блекаут у Москві. Передумав, мабуть
25.01.2026 05:10
Пожалів😄
25.01.2026 06:53
Так то і є мета України - щоб усі росіяни в'їхались до Москви, а там ми вже і вдаримо!
25.01.2026 08:25
🤣
25.01.2026 08:31
План дуже хитрий. Треба просто чекати
25.01.2026 16:53
Ракети промазали ? Бо бачу кацапня зі світлом .
25.01.2026 01:58
то не світло,то свічки
25.01.2026 06:30
це фото падіння уламків ппо в житловому кварталі
25.01.2026 07:05
https://t.me/voynareal/129975 ❤️‍🔥 Світ такого ще не бачив: десятки людей танцюють на замерзлому водосховищі попри блекаути, обстріли і гуманітарну катастрофу в Києві Життя продовжується і русня не в силах зламати наш дух!
25.01.2026 05:44
Треба було координати тусовки в ТЦК скинути.
25.01.2026 17:41
Великий пердьож в калюжу.
25.01.2026 07:12
Вчора спостерігався рух наших дронів в сторону кацапії,але чомусь у нас ГАВи десь через пів години почались .Я так і нікуя не зрозумів
25.01.2026 08:09
Фламінги в озері надії міндіча і цукермана і далі жирують, вже і на ноги спертися можуть, так сраки від'їли да українських державних харчах.
25.01.2026 08:29
Маловато будет
25.01.2026 11:39
@ "... російська влада приховує реальні масштаби відключень, називаючи їх «плановими роботами» або «короткочасними інцидентами», щоб уникнути паніки.

▪️ Без світла, типу «планові роботи» наразі: Мурманськ, Сєвероморськ, Закамськ, Бєлгород та область, Брянськ та область, Орел, Таганрог та Ростовська область. т.о. Алчевськ, т.о. Крим - запроваджено локальні графіки обмежень. Мокшанська область: Подольськ, Зарайськ, Хімки, Жуковський та Електросталь."
25.01.2026 15:02
Сраний Бiлгород як слiд блекаутнути не можуть. Яка там Масква...
25.01.2026 17:45
 
 