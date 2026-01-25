Вибухи лунали у Бєлгороді, виникли перебої з електропостачанням: ймовірно, атакована ТЕЦ

Ввечері суботи, 24 січня, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого почалися перебої з електропостачанням. Під удар могла опинитися місцева ТЕЦ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав цей обстріл "наймасованішим" за весь час.

Російські пабліки пишуть, що по місту нібито було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них начебто було збито.

Під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

