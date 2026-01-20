Ракета російської ППО рознесла багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ

Увечері 20 січня дрони атакували населений пункт Нова Адигея Краснодарського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок роботи російської ППО через атаку безпілотників, одна з ракет поцілила в житловий будинок.

В результаті вибуху ракети спалахнула масштабна пожежа.

На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко зафіксовано траєкторію ракети російської системи ППО та її подальше влучання у житлову забудову.

Офіційної інформації від місцевої влади немає.

