Ракета російської ППО рознесла багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ

Увечері 20 січня дрони атакували населений пункт Нова Адигея Краснодарського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок роботи російської ППО через атаку безпілотників, одна з ракет поцілила в житловий будинок.

В результаті вибуху ракети спалахнула масштабна пожежа.

На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко зафіксовано траєкторію ракети російської системи ППО та її подальше влучання у житлову забудову.

Офіційної інформації від місцевої влади немає.

Не дочекалася Сапсанів, Громів, Вільх, Фламінг (FP-5, FP-7, FP-9), Трембіт, Барсів. Вирішили самі в'їбати.
20.01.2026 23:13 Відповісти
Двіжуха...
20.01.2026 23:12 Відповісти
Х7йло казало кацапи *******.... але щось на відео не чути радісних криків "гнойда, гнойда...." 🤔
21.01.2026 01:58 Відповісти
Не дочекалася Сапсанів, Громів, Вільх, Фламінг (FP-5, FP-7, FP-9), Трембіт, Барсів. Вирішили самі в'їбати.
Рузькі п#дораси самі себе в ж#пу отпєрдолілі.
20.01.2026 23:17 Відповісти
Ну пошкодження значно більші, ніж вибиті вікна, як зазвичай буває від наших дронів...
20.01.2026 23:17 Відповісти
Нажаль, ваша правда. Влуплено не українським ,,сигнальним,, дроном.
20.01.2026 23:20 Відповісти
Демоскалізація Української Кубані 🔱
20.01.2026 23:17 Відповісти
ОччЄнь правільноЄ ПєВєО
20.01.2026 23:21 Відповісти
Красіво то как.
20.01.2026 23:21 Відповісти
Посполиті радіють шо їх не забули
20.01.2026 23:26 Відповісти
Коліно - 12!
20.01.2026 23:33 Відповісти
В алимпіпду папалі....
20.01.2026 23:38 Відповісти
Потрібно бити по моцкві самими дешевими дронами але постійно. Все остальне зробить рашистське ПВО яке в моцкві найпотужніше
21.01.2026 00:11 Відповісти
Росіянцям пора віновлювати флешмоб "Я ❤️ російськоє ПВО"😆
21.01.2026 00:26 Відповісти
Поки не вдерлися в чужу країну у них тільки цукор детонував, а тепер маєте свої ракети по будинках. Вітаю, заслужили
21.01.2026 00:27 Відповісти
Горько!! Гуляют все
21.01.2026 01:47 Відповісти
толку больше чем от наших дронов
21.01.2026 03:25 Відповісти
"А нас-то, за что?!!!"
21.01.2026 06:41 Відповісти
Хорошо, но мало
21.01.2026 07:41 Відповісти
Вместо Воронежа кацапы разбомбили Новую Адыгею ну что же, тоже неплохо...
21.01.2026 07:45 Відповісти
Мда, це не дрон-пітарда Зеленського чи дрон-хлопушка Буданова - це ракета...
21.01.2026 09:50 Відповісти
тобі з Канади видніше
21.01.2026 09:55 Відповісти
Нормально гойда и движ, епта!!! Все как мы любим...
21.01.2026 11:39 Відповісти
Летело короче и прилетело короче
21.01.2026 11:56 Відповісти
 
 