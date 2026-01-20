Ракета российской ПВО разнесла многоэтажку в Краснодарском крае РФ

Вечером 20 января дроны атаковали населенный пункт Новая Адыгея Краснодарского края РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие работы российской ПВО из-за атаки беспилотников одна из ракет попала в жилой дом.

Вследствие взрыва ракеты вспыхнул масштабный пожар.

На видеозаписях, сделанных местными жителями, четко зафиксирована траектория ракеты российской системы ПВО и ее дальнейшее попадание в жилую застройку.

Официальной информации от местных властей нет.

Читайте также: Последствия удара Сил обороны по заводу по производству дронов в российском Таганроге. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о якобы сбитых 99 беспилотниках