Россияне заявили о якобы сбитых 99 беспилотниках

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 17 января российская ПВО якобы сбила 99 БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Ночная атака беспилотников

Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО якобы "уничтожено и перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отмечается, что сбиты БПЛА:

29 – над территорией Белгородской области,

12 – над территорией Курской области,

4 – над территорией Ростовской области,

4 – над территорией Астраханской области.

Кроме того, в РФ заявили о сбивании 2 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма.

Еще 47 беспилотников якобы обезврежены над акваторией Черного моря и 1 – над акваторией Азовского моря.

Что предшествовало?

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году в глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.