Россияне заявили о якобы сбитых 99 беспилотниках
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 17 января российская ПВО якобы сбила 99 БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.
Ночная атака беспилотников
Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО якобы "уничтожено и перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
Отмечается, что сбиты БПЛА:
- 29 – над территорией Белгородской области,
- 12 – над территорией Курской области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Астраханской области.
Кроме того, в РФ заявили о сбивании 2 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма.
Еще 47 беспилотников якобы обезврежены над акваторией Черного моря и 1 – над акваторией Азовского моря.
Что предшествовало?
Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году в глубине территории России поражено 719 целей, что нанесло агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.
