Росіяни заявили про нібито збиття 99 безпілотників

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 січня російська ППО нібито збила 99 БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

Нічна атака безпілотників

Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "знищено і перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Зазначається, що збито БпЛА:

29 – над територією Бєлгородської області,

12 – над територією Курської області,

4 – над територією Ростовської області,

4 – над територією Астраханської області.

Крім того, у РФ заявили про збиття 2 БПЛА – над територією окупованого Криму.

Ще 47 безпілотників нібито знешкоджено над акваторією Чорного моря та 1 – над акваторією Азовського моря.

Що передувало?

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.