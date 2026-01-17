Росіяни заявили про нібито збиття 99 безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 січня російська ППО нібито збила 99 БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.
Нічна атака безпілотників
Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "знищено і перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".
Зазначається, що збито БпЛА:
- 29 – над територією Бєлгородської області,
- 12 – над територією Курської області,
- 4 – над територією Ростовської області,
- 4 – над територією Астраханської області.
Крім того, у РФ заявили про збиття 2 БПЛА – над територією окупованого Криму.
Ще 47 безпілотників нібито знешкоджено над акваторією Чорного моря та 1 – над акваторією Азовського моря.
Що передувало?
Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.
