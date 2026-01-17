УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Атака дронів на регіони РФ
637 1

Росіяни заявили про нібито збиття 99 безпілотників

Українські дрони атакували регіони РФ

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 17 січня російська ППО нібито збила 99 БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нічна атака безпілотників

Так, у МО РФ заявили, що упродовж минулої ночі черговими засобами ППО нібито "знищено і перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Зазначається, що збито БпЛА:

  • 29 – над територією Бєлгородської області,
  • 12 – над територією Курської області,
  • 4 – над територією Ростовської області,
  • 4 – над територією Астраханської області.

Крім того, у РФ заявили про збиття 2 БПЛА – над територією окупованого Криму.

Ще 47 безпілотників нібито знешкоджено над акваторією Чорного моря та 1 – над акваторією Азовського моря.

Що передувало?

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році у глибині території Росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5716) росія (69676) Міноборони рф (736)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
99 беспілотників збито 99-тьма військовими об'єктами і об'єктами інфраструктури 🤔
показати весь коментар
17.01.2026 10:20 Відповісти
 
 