Взрывы раздавались в Белгороде, возникли перебои с электроснабжением: вероятно, атакована ТЭЦ
Вечером субботы, 24 января, в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего начались перебои с электроснабжением. Под удар могла попасть местная ТЭЦ.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал этот обстрел "самым массированным" за все время.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
Российские паблики пишут, что по городу якобы было выпущено около 40 ракет. По их словам, большинство из них якобы было сбито.
Под удар могла попасть Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры.
▪️ Без світла, типу «планові роботи» наразі: Мурманськ, Сєвероморськ, Закамськ, Бєлгород та область, Брянськ та область, Орел, Таганрог та Ростовська область. т.о. Алчевськ, т.о. Крим - запроваджено локальні графіки обмежень. Мокшанська область: Подольськ, Зарайськ, Хімки, Жуковський та Електросталь."