Воздушные силы предупредили об опасности БПЛА и ракет

Вечером воскресенья, 25 января, Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение дронов

В 19:13 - Николаевский район Николаевской области - ракетная опасность.

В 19:20 - Сумы - над городом вражеский БПЛА.

В 19:54 - БПЛА в направлении Чернигова с севера.

В 20:17 - вражеские БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Петропавловку с запада и к югу от Павлограда, курс на Днепр.

Обновленная информация

В 21:10 – БпЛА в направлении Днепра и Запорожья с юга.

В 21:13 – беспилотники на севере Сумщины, курс на север и на юг. Также пуски КАБ на Донетчину.

В 21:18 – вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на н.п. Чаплино и Шахтерское с востока.

В 21:26 – Уугроза применения баллистического вооружения с севера.

Обновленная информация

В 21:37 – пуски КАБ к востоку Харьковщины.

В 21:44 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 21:56 – ударные БпЛА в направлении Купянска и Шевченково на востоке Харьковщины.

В 21:59 – БпЛА в направлении Павлограда с востока.

В 22:08 – БпЛА на севере Черниговщины, курс на н.п. Семеновка.

Обновленная информация

В 22:26 – БпЛА на Запорожье с юга. Также БпЛА на Краматорск Донецкой области.

В 22:34 – вражеский БпЛА в направлении Днепра с юго-восточного направления.

В 22:50 – пуски КАБ на север Запорожья из Донетчины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что Россия использует Starlink, чтобы обходить украинские ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Белгороде, возникли перебои с электроснабжением: вероятно, атакована ТЭЦ. ВИДЕО