Воздушные силы предупредили об опасности БПЛА и ракет
Вечером воскресенья, 25 января, Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение дронов
В 19:13 - Николаевский район Николаевской области - ракетная опасность.
В 19:20 - Сумы - над городом вражеский БПЛА.
В 19:54 - БПЛА в направлении Чернигова с севера.
В 20:17 - вражеские БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Петропавловку с запада и к югу от Павлограда, курс на Днепр.
Обновленная информация
В 21:10 – БпЛА в направлении Днепра и Запорожья с юга.
В 21:13 – беспилотники на севере Сумщины, курс на север и на юг. Также пуски КАБ на Донетчину.
В 21:18 – вражеские БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на н.п. Чаплино и Шахтерское с востока.
В 21:26 – Уугроза применения баллистического вооружения с севера.
Обновленная информация
В 21:37 – пуски КАБ к востоку Харьковщины.
В 21:44 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 21:56 – ударные БпЛА в направлении Купянска и Шевченково на востоке Харьковщины.
В 21:59 – БпЛА в направлении Павлограда с востока.
В 22:08 – БпЛА на севере Черниговщины, курс на н.п. Семеновка.
Обновленная информация
В 22:26 – БпЛА на Запорожье с юга. Также БпЛА на Краматорск Донецкой области.
В 22:34 – вражеский БпЛА в направлении Днепра с юго-восточного направления.
В 22:50 – пуски КАБ на север Запорожья из Донетчины.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что Россия использует Starlink, чтобы обходить украинские ПВО.
Kонцепція ППО противника радикально відрізняється від нашої. Ворог застосовує в боротьбі з нашими дронами і мобільні групи, і вертольоти бойової авіації, і дрони-перехоплювачі, проте центральне місце в протидроновому щиті ворога займають зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир".
У чому особливість цього ЗРК? - У тому, що ракети "Панциря" не мають головки самонаведення, фактично це радіокеровані реактивні снаряди, які дуже дешеві - вартість порівнянна з вартістю дронів-перехоплювачів.
Людський фактор - кваліфікація пілота, його втома, а також фактор погоди зведені у "панцирі" до мінімуму - він працює фактично автоматично, цілі виявляє локатор, і він же керує ракетами під час атаки.
Радар практично не залежить від погоди, ракета теж. Ракети знаходяться в постійній готовності, при цьому одночасно можуть обстрілюватися десятки цілей з високою ймовірністю ураження - понад 95% для тихохідних дронів.
Для того, щоб дрони могли подолати ППО противника, побудовану на основі ЗРК "Панцир", вони повинні бути фактично невидимі на екранах його радарів і летіти дуже низько - близько 40 метрів. Я кажу це не як медійний "експерт", а як офіцер, який планував і проводив успішні атаки по москві.
Великі далекобійні дрони, які так любить наше військово-політичне керівництво і наші обивателі, оснащені "потужною" бойовою частиною і які коштують шалених грошей, не можуть подолати ППО москви та інших російських міст, для захисту яких застосовуються "панцирі".
Такі дрони, як і "шахеди", легко виявляються радарами, не можуть літати дуже низько і без проблем збиваються "панцирами".
Тому "Холодомор" ворогу не загрожує.
Для вирішення складного завдання подолання ППО були розроблені спеціальні дрони з малою радіолокаційною помітністю, здатні літати на наднизьких висотах і на велику дальність.
Наприклад, наші дрони "Спис", які багаторазово довели свою здатність долітати до самого центру москви.
Дрони з малою бойовою частиною, але які можуть подолати ППО москви (або інших міст), можуть бути націлені на ці самі "Панцирі", радіолокатори, штаби, енергопідстанції та інші важливі неброньовані об'єкти.
А головне - якби щоночі українські дрони прилітали в лігво звіра, то наші позиції, позиції України на світовій арені, в очах партнерів, Трампа, на переговорах - були б набагато сильнішими. А обивателі боліт знали б, що йде війна, що буває темно і холодно.
Але "панцирь" є фуфлом, не можно його розписувати так - скількі разів він влучав в будинки у Бєлгороді!! Просто планування і запезпечення Блекаут-операцій робиться зеленими так, щоб тільки ресурси витратити!! Та прказати відосик вибитих шибок 🤡
У своєму Телеграм-каналі він опублікував відео, зняте камерами дронів, яке раніше вже розійшлося у ворожих пабліках.
Як пояснив "Флеш", на цих кадрах видно роботу системи автозахоплення цілі, але разом з тим видно, що дрон наводиться в ручному режимі на ціль. Крім того, експерт зауважив, що інших дронів, окрім задіяних в атаці, в цьому районі не було, а отже про створення літаючої мережі радіозв'язку в даному випадку не йдеться.
"Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні", - написав "Флеш".
отакої!! Чи хтось його слухав ??? 🤡🤡🤡 Та ти ж посадова особа, сам радник міністра!!! Хіба не твоя робота запобігти!!! А воно умнічає " я ж попереджав"....
@ "Супутникові знімки, проаналізовані OSINT-аналітиками, показали: всі чотири ракети досягли району цілі, а радіус відхилення не перевищував 80 метрів.
Стали відомі подробиці удару по російському військовому підприємству у Бєлгороді. Тоді російська влада спробувала представити атаку як "незначний інцидент", проте новий аналіз супутникових знімків показав: удар був точним і вкрай болючим для військової промисловості рф.
Йдеться про атаку ракетами "Фламінго", яка відбулася ще 23 вересня 2025 року, проте аналіз OSINT-аналітиків Exilenova став доступним лише зараз.
Удар припав на підприємство "СКІФ-М" - одному з ключових підрядників авіаційної галузі росії, що працювало на виробництво літаків Су-34, Су-35 і Су-57.
Саме там виготовлялися високоточні інструменти для обробки титану, алюмінію та композитів - критично важливих матеріалів для бойової авіації.
"Всередині все вигоріло на **р. Просто порівняйте машини на парковці з однією з воронок у даху - масштаби більш ніж наочні", - зазначають автори.
Що приховувала російська пропаганда
Відразу після удару російські джерела заявили, що "до цілі долетіла лише одна ракета". Однак супутникові знімки, проаналізовані OSINT-аналітиками Exilenova, показали протилежне: всі чотири ракети досягли району цілі, а радіус відхилення не перевищував 80 метрів.
Характер руйнувань повністю спростовує версію про "єдине влучення". Площа ураження, сліди детонацій та масштаб ушкоджень вказують на серію точних ударів. Більше того, одна з ракет пройшла через бетонні перекриття та детонувала вже за межами будівлі, що пояснює "дивну" вирву, яку намагалися видати за вторинний вибух.
Удар по серцю авіаційного виробництва
Важливим є те, що ціллю був не абстрактний "завод", а конкретне підприємство - ТОВ "СКІФ-М", що спеціалізується на високоточній обробці деталей для військової авіації. До удару компанія активно імпортувала обладнання з Європи, включаючи німецькі верстати Hermle та Stahli, і щорічно закуповувала комплектуючі на суму понад 7,6 млн. доларів.
За даними аналізу, уражена саме основна виробнича зона.
З урахуванням характеру руйнувань відновлення підприємства буде або вкрай затяжним, або зовсім неможливим в умовах санкцій і дефіциту обладнання.
