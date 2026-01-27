Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА:
О 18:06 - Група БпЛА в напрямку Києва з півдня.
О 18:39 - Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс - західний/північно-західний.
О 18:41 - БпЛА на півночі Запорізької обл., курс - західний.
О 18:42 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Петропавлівки, Шахтарського.
О 18:47 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Синельникового з північного сходу.
Оновлена інформація
О 19:09 - Харківщина - група БпЛА на Бзлюдівку/Васищеве.
О 19:21 - Швидкісна ціль на Харківщині.
О 19:33 - Загроза для Харкова.
О 19:47 - Ворожий БпЛА в напрямку Сум зі сходу.
О 19:48 - БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.
О 19:51 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.
О 20:15 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:
- Група безпілотників на сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
- Сумщина: БпЛА на Миколаївку, Низи.
- Чернігівщина - БпЛА повз Сновськ, в південно-західному напрямку.
О 20:47 - Пуски КАБ на Харківщину та Сумщину.
Оновлена інформація
О 20:49 - КАБи на Донеччині - курсом на Дніпропетровщину (Межова).
О 21:04 - Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
О 21:22 - Відбій загрози.
О 21:23 - Швидкісна ціль на Дніпро.
О 21:24 - повідомлення про небезпеку для міста Дніпро.
О 21:41 - Загроза ворожих БпЛА на Одещині.
О 21:47 - Сумщина - БпЛА на Краснопілля, м. Суми.
О 21:51 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 22:04 - Відбій загрози.
О 22:08 - Київщина - загроза застосування ворожих БпЛА.
О 22:33 - Відбій загрози.
Оновлена інформація
О 22:34 - Дніпропетровщина - БпЛА на Васильківку, Синельникове, Письменне, Дніпро.
О 22:46 - КАБи на Запоріжжі.
О 23:25 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони:
- Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.
- Запоріжжя - БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.
- Дніпропетровщина - БпЛА на Яворницьке, Дніпро.
- Полтавщина - БпЛА на Кременчук.
- Харківщина - БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.
О 00:07 - Група БпЛА:
- на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
- Сумщина - на Шостку, в західному напрямку.
О 00:09 - Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Оновлена інформація
О 00:22 - Чернігівщина - БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.
О 00:23 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.
О 00:31 - Черкаси - БпЛА в напрямку міста.
О 00:40 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 00:42 - повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:
- Одещина - БпЛА на Білгород Дністровський, Овідіополь.
- Нова група БпЛА на Миколаївщину з моря.
- Група БпЛА на Миколаївщині в північному напрямку.
О 01:14 - Одещина - нова група БпЛА на півдні, курсом на Маяки, Білгород Дністровський
О 01:15 - Одеса - БпЛА в напрямку міста з моря.
Оновлена інформація
О 01:41 - Одещина - група БпЛА на Овідіополь.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Цілий день літали розвідники....
Поки у мразей є гроші на війну,
вони не зупиняться.
Народ не хоче сказати чесно - "ми лохи, нас обманули як на базарі, треба негайно щось робити". Народ хоче - "другіе білі не лутче"