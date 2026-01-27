Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

Обстріл України 26 січня

Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА:

О 18:06 - Група БпЛА в напрямку Києва з півдня.

О 18:39 -  Кіровоградщина: БпЛА на півдні від н.п.Петрове, курс - західний/північно-західний.

О 18:41 -  БпЛА на півночі Запорізької обл., курс - західний.

О 18:42 -  Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Петропавлівки, Шахтарського.

О 18:47 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Синельникового з північного сходу.

Оновлена інформація

О 19:09 - Харківщина - група БпЛА на Бзлюдівку/Васищеве.

О 19:21 - Швидкісна ціль на Харківщині.

О 19:33 - Загроза для Харкова.

О 19:47 - Ворожий БпЛА в напрямку Сум зі сходу.

О 19:48 - БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.

О 19:51 -  Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.

О 20:15 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА: 

  • Група безпілотників на сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
  • Сумщина: БпЛА на Миколаївку, Низи.
  • Чернігівщина - БпЛА повз Сновськ, в південно-західному напрямку.

О 20:47 - Пуски КАБ на Харківщину та Сумщину.

Оновлена інформація

О 20:49 -  КАБи на Донеччині - курсом на Дніпропетровщину (Межова).

О 21:04 - Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 21:22 - Відбій загрози.

О 21:23 - Швидкісна ціль на Дніпро.

О 21:24 - повідомлення про небезпеку для міста Дніпро.

О 21:41 - Загроза ворожих БпЛА на Одещині.

О 21:47 - Сумщина - БпЛА на Краснопілля, м. Суми.

О 21:51 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:04 - Відбій загрози.

О 22:08 - Київщина - загроза застосування ворожих БпЛА.

О 22:33 - Відбій загрози.

Оновлена інформація

О 22:34 - Дніпропетровщина - БпЛА на Васильківку, Синельникове, Письменне, Дніпро.

О 22:46 - КАБи на Запоріжжі.

О 23:25 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони: 

  • Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.
  • Запоріжжя - БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.
  • Дніпропетровщина - БпЛА на Яворницьке, Дніпро.
  • Полтавщина - БпЛА на Кременчук.
  • Харківщина - БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.

О 00:07 - Група БпЛА:

  • на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
  • Сумщина - на Шостку, в західному напрямку.

О 00:09 - Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Оновлена інформація

О 00:22 - Чернігівщина - БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.

О 00:23 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

О 00:31 - Черкаси - БпЛА в напрямку міста.

О 00:40 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Оновлена інформація

О 00:42 - повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

  • Одещина - БпЛА на Білгород Дністровський, Овідіополь.
  • Нова група БпЛА на Миколаївщину з моря.
  • Група БпЛА на Миколаївщині в північному напрямку.

О 01:14 -  Одещина - нова група БпЛА на півдні, курсом на Маяки, Білгород Дністровський

О 01:15 - Одеса - БпЛА в напрямку міста з моря.

Оновлена інформація

О 01:41 - Одещина - група БпЛА на Овідіополь.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

26.01.2026 20:02 Відповісти
Здохніть кацапські тварі💀
Цілий день літали розвідники....
Поки у мразей є гроші на війну,
вони не зупиняться.
показати весь коментар
26.01.2026 20:10 Відповісти
А у нас сьогодні - суцільна низька хмарність... На завтра, взагалі, обіцяють снігопад... Може, не прилетять "коршаки" кацапські...
показати весь коментар
27.01.2026 02:36 Відповісти
Щодня одне і те ж.. Плюс зеля відосик піджене про свою потужність розкаже.
показати весь коментар
26.01.2026 20:56 Відповісти
Завтра теж таке саме буде і після, і ніхто не хоче давати копійок на захист бо вони десь зникають
показати весь коментар
26.01.2026 21:00 Відповісти
Повна імпотенція зеленої влади, вона зайнята встановленням наметів потужності і підрахуями.
показати весь коментар
27.01.2026 01:40 Відповісти
ЗА це голосували. В ЗЕ і зараз рейтинг більше від Порошенка. То про що мова?

Народ не хоче сказати чесно - "ми лохи, нас обманули як на базарі, треба негайно щось робити". Народ хоче - "другіе білі не лутче"
показати весь коментар
27.01.2026 04:34 Відповісти
стало краще чи гірше при ЗЕ?
показати весь коментар
27.01.2026 05:54 Відповісти
При кому?
показати весь коментар
27.01.2026 06:05 Відповісти
Олег Ляшко отримав державну нагороду від президента Зеленського
показати весь коментар
27.01.2026 06:04 Відповісти
це він на ФПВ дрон прикрутив вила
показати весь коментар
27.01.2026 06:18 Відповісти
 
 