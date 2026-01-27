Массированная атака на Одессу: количество пострадавших возросло до 22 человек
Ночью враг осуществил массированную атаку на Одессу ударными БПЛА. Количество пострадавших резко возросло.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.
"Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте", - добавили в ГВА.
Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.
Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал дронами Одессу: трое раненых, есть значительные разрушения, под завалами могут быть люди.
