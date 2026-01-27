Атака беспилотников на Одессу
Массированная атака на Одессу: количество пострадавших возросло до 22 человек

Ночью враг осуществил массированную атаку на Одессу ударными БПЛА. Количество пострадавших резко возросло.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

"Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте", - добавили в ГВА.

Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.

Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал дронами Одессу: трое раненых, есть значительные разрушения, под завалами могут быть люди.

Це уточнення для кого?
показать весь комментарий
27.01.2026 07:29 Ответить
Купи собі шматочок мозку та подумай про наслідки своїх "уточнень".
показать весь комментарий
27.01.2026 08:23 Ответить
 
 