Враг атаковал дронами Одессу: трое раненых, есть значительные разрушения, под завалами могут быть люди
В ночь на вторник, 27 января 2026 года, войска РФ атаковали ударными дронами Одессу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.
Есть пострадавшие
По предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает.
На 4.47 известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на город.
Последствия
По данным ОВА, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры:
- повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары.
- повреждено здание церкви в центре города.
- Поврежден детский сад.
Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.
"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе - там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", - говорится в сообщении.
На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы. Информация уточняется.
