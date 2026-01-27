Новости Атака дронов на Одессу
Враг атаковал дронами Одессу: трое раненых, есть значительные разрушения, под завалами могут быть люди

В ночь на вторник, 27 января 2026 года, войска РФ атаковали ударными дронами Одессу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает.

На 4.47 известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на город.

Последствия

По данным ОВА, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры:

  • повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары.
  • повреждено здание церкви в центре города. 
  • Поврежден детский сад.

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе - там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы
На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы. Информация уточняется.

Путлєр мразь і терорист - здохни нелюдська істото😡
показать весь комментарий
27.01.2026 06:50 Ответить
о-засмєрдєла абосранимі порткамі і лаптямі...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:55 Ответить
****** фейсбук...кацапы пишут по этому поводу ссвои высеры...я написал кацапская пропаганда..и сразу бан..ВОРОЖА ПОВЕДІНКА...ну не ******
показать весь комментарий
27.01.2026 10:18 Ответить
Адеса- руській город? Тварюки лаптєногі, горіти у Вогню всім кацапським кацапам...
показать весь комментарий
27.01.2026 12:25 Ответить
 
 