Здание обсерватории повреждено российскими ударами в Одессе
В результате российских атак в Одессе повреждено здание астрономической обсерватории.
Об этом сообщил Одесский планетарий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Планетарий и телескоп работают, но много повреждений, много окон, дверей повреждено, и другие разрушения.
У нас есть убежище и генератор, запас воды. Поэтому мы будем работать. Но нужна помощь в восстановлении", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 26 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
