Уничтожено 110 вражеских БПЛА из 138, - Воздушные силы

В ночь на 26 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавляют ВС.

