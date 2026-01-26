Уничтожено 110 вражеских БПЛА из 138, - Воздушные силы

Ночная атака БПЛА на Украину: ПВО уничтожила 110 дронов

В ночь на 26 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавляют ВС.

Пора навчитися розвертати ті дрони на кідарстан.
