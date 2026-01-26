Враг ударил по Никопольщине: ранен мужчина, повреждены многоэтажка и лицей
Вечером и ночью 26 января российская армия продолжала атаковать Никопольский район Днепропетровской области, применив по району FPV-дрон и артиллерию.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Куда прицелился враг?
Как отмечается, под вражеским ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая громады.
Последствия
"Пострадал 58-летний мужчина. Он находится на амбулаторном лечении", - уточнили в ОГА.
Повреждены многоквартирный дом, админздание, лицей, магазин, микроавтобус.
Что предшествовало?
