Враг ударил по Никопольщине: ранен мужчина, повреждены многоэтажка и лицей

Вечером и ночью 26 января российская армия продолжала атаковать Никопольский район Днепропетровской области, применив по району FPV-дрон и артиллерию.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под вражеским ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая громады.

Последствия

"Пострадал 58-летний мужчина. Он находится на амбулаторном лечении", - уточнили в ОГА.

Повреждены многоквартирный дом, админздание, лицей, магазин, микроавтобус.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Никопольщину, трое раненых, повреждены дома и инфраструктура.

23 января РФ била по Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и "Градами": двое пострадали.

