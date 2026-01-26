РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12974 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Никопольщины
341 0

Враг ударил по Никопольщине: ранен мужчина, повреждены многоэтажка и лицей

Никополь после обстрела

Вечером и ночью 26 января российская армия продолжала атаковать Никопольский район Днепропетровской области, применив по району FPV-дрон и артиллерию.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда прицелился враг?

Как отмечается, под вражеским ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая громады.

Последствия

"Пострадал 58-летний мужчина. Он находится на амбулаторном лечении", - уточнили в ОГА.

Повреждены многоквартирный дом, админздание, лицей, магазин, микроавтобус.

Читайте также: Враг атаковал два района Днепропетровской области: ранены семь человек, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Никопольщину, трое раненых, повреждены дома и инфраструктура.
  • 23 января РФ била по Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и "Градами": двое пострадали.

Читайте: Рашисты ударили из артиллерии по Никополю, убив двух женщин, 6 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32395) Никополь (1377) Никопольский район (735)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 