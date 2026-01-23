РФ била по Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и "Градами": двое пострадавших

Вечером и ночью российские войска продолжали атаковать Днепропетровскую область.

О ситуации на утро 23 января рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник применил БПЛА по Васильковской громаде.

В результате удара пострадали два человека - 47-летняя женщина и 18-летний парень.

Уничтожены частный дом и автомобиль, еще один дом поврежден. Разрушены хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Никопольский район

Неспокойно было в Никопольском районе. Агрессор обстрелял Никополь и Мировскую громаду артиллерией и РСЗО "Град".

Все службы работают. Людям оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало?

Ранее председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты до поздней ночи атаковали Кривой Рог, обстрел продолжался почти сутки.

Цікаво , а в ЗСУ ще е арта? Чі вже нема чім кац-ську арту подавляти?
23.01.2026 10:05
 
 