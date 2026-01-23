РФ била по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та "Градами": двоє постраждалих
Увечері та вночі російські війська продовжували атакувати Дніпропетровську область.
Про ситуацію на ранок 23 січня розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник застосував БпЛА по Васильківській громаді.
Унаслідок удару постраждали двоє людей - 47-річна жінка та 18-річний хлопець.
Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство.
Нікопольський район
Неспокійно було на Нікопольщині. Агресор бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією й з РСЗВ "Град".
Усі служби працюють. Людям надається необхідна допомога.
Що передувало?
Раніше голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти до пізньої ночі атакували Кривий Ріг, обстріл тривав майже добу.
