РФ била по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та "Градами": двоє постраждалих

Увечері та вночі російські війська продовжували атакувати Дніпропетровську область.

Про ситуацію на ранок 23 січня розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Синельниківський район

На Синельниківщині противник застосував БпЛА по Васильківській громаді.

Унаслідок удару постраждали двоє людей - 47-річна жінка та 18-річний хлопець.

Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждали жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

Неспокійно було на Нікопольщині. Агресор бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією й з РСЗВ "Град".



Усі служби працюють. Людям надається необхідна допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 людей постраждали внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти до пізньої ночі атакували Кривий Ріг, обстріл тривав майже добу.