7 людей постраждали внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі

Сьогодні, 22 січня, російські війська атакували безпілотником Дніпро, унаслідок чого спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежу ліквідовано

Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в дніпровській багатоповерхівці, у яку влучив ворожий безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: вже 12 постраждалих, зокрема четверо дітей. ФОТОрепортаж

Постраждалі

За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік. Усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

Також дивіться: Павлоград, Кривий Ріг і Нікопольщина під ударами БпЛА: поранено двох жінок. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вдень 22 січня росіяни вдарили безпілотником по Дніпру, внаслідок чого у двох квартирах багатоповерхівки спалахнула пожежа.