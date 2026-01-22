7 людей постраждали внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі

Сьогодні, 22 січня, російські війська атакували безпілотником Дніпро, унаслідок чого спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Пожежу ліквідовано

Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в дніпровській багатоповерхівці, у яку влучив ворожий безпілотник.

Постраждалі

За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік. Усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вдень 22 січня росіяни вдарили безпілотником по Дніпру, внаслідок чого у двох квартирах багатоповерхівки спалахнула пожежа.

Жаль , в день і шахед гарна ціль для шилки .
22.01.2026 19:00 Відповісти
Летіли 4 шт. з невеликим інтервалом. Перших два проспали. По третьому трохи постріляли, можливо з Шилки чи ЗУ-23, без результату. Не дивно, бо судячи по звуку дрони були реактивні. Четвертого вибуху не чув. Він трохи відстав. Можливо збили на підльоті, чи не здетонував.
22.01.2026 21:46 Відповісти
 
 