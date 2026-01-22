7 людей постраждали внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі
Сьогодні, 22 січня, російські війська атакували безпілотником Дніпро, унаслідок чого спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Пожежу ліквідовано
Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в дніпровській багатоповерхівці, у яку влучив ворожий безпілотник.
Постраждалі
За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 7 людей. У лікарні залишається 88-річний чоловік. Усі інші потерпілі під амбулаторним наглядом.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вдень 22 січня росіяни вдарили безпілотником по Дніпру, внаслідок чого у двох квартирах багатоповерхівки спалахнула пожежа.
