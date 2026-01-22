Ворог атакував Дніпро БпЛА: виникла пожежа у багатоповерхівці
Російські війська 22 січня вдень атакували Дніпро безпілотником. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, у двох квартирах спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах", - ідеться в повідомленні.
Деталі з'ясовують.
