Рашисти атакували ракетою Кривий Ріг: постраждали 5 осіб, зокрема півторарічний хлопчик

Російські окупанти протягом 10 годин атакують Кривий Ріг безпілотниками.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо. Бережіть себе та своїх близьких, над містом ще є шахеди", - йдеться в повідомленні.

Також Вілкул повідомив про атаку міста балістикою.

Глава ОВА Олександр Ганджа заявив, що агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу:

"За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.



Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома.



Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок".

Що передувало?

Вночі та вранці російські окупанти атакували Дніпропетровську область.

Відомо, що у Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Зайнявся приватний будинок.

