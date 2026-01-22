Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
Рашисти атакували ракетою Кривий Ріг: постраждали 5 осіб, зокрема півторарічний хлопчик

Обстріл Кривого Рогу: місто під шахедною атакою з ночі

Російські окупанти протягом 10 годин атакують Кривий Ріг безпілотниками.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо. Бережіть себе та своїх близьких, над містом ще є шахеди", - йдеться в повідомленні.

Також Вілкул повідомив про атаку міста балістикою.

Глава ОВА Олександр Ганджа заявив, що агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу:

"За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.

Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома.

Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок".

Що передувало?

Вілкул Олександр (339) Кривий Ріг (1482) обстріл (33671) Шахед (2147)
уродженець 95 кварталу кривого рогу, чухнув у давос.
зараз все порішає!
22.01.2026 10:42 Відповісти
Знач буде масована ракетна атака. Коли зеля кудись тікає, то ті зразу *******
22.01.2026 10:52 Відповісти
Бережіть мамму рімму та папу сашу, надіюсь вони пройшли до укриття
22.01.2026 10:51 Відповісти
Вони вже давно чкурнули в Ізраїль
22.01.2026 11:27 Відповісти
Зеленський з ригоАНАЛЬНИМИ, «надійно підготував» з 2019 року, територію України до відсічі ******!!
22.01.2026 10:57 Відповісти
Там родичів зеленої шобли нема вже давно, членограй дав добро пукіну гатити по повній.', українців не шкода.
22.01.2026 11:32 Відповісти
Кцапи дограються, що Голобородько як вгатить по них трьома тисячами балістики і декількома сотнями "Фламінго", які накорпичили у 2025 році. Чи хтось ставить під суинів, що президент про це говорив правду?
22.01.2026 13:46 Відповісти
 
 