Рашисти атакували ракетою Кривий Ріг: постраждали 5 осіб, зокрема півторарічний хлопчик
Російські окупанти протягом 10 годин атакують Кривий Ріг безпілотниками.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо. Бережіть себе та своїх близьких, над містом ще є шахеди", - йдеться в повідомленні.
Також Вілкул повідомив про атаку міста балістикою.
Глава ОВА Олександр Ганджа заявив, що агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу:
"За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.
Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома.
Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок".
Що передувало?
- Вночі та вранці російські окупанти атакували Дніпропетровську область.
- Відомо, що у Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Зайнявся приватний будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
