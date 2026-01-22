Павлоград, Кривий Ріг і Нікопольщина під ударами БпЛА: поранено двох жінок
Російські війська вночі та вранці атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів у кількох громадах пошкоджені житлові будинки, автомобілі й інфраструктура, є поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Павлоград
У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто.
Синельниківський район
Безпілотники агресор спрямував і на Васильківську громаду.
- Постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
- Виникли пожежі.
- Понівечені офісна будівля і газогін.
Кривий Ріг
У Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Вона на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок.
Нікопольщина
По Нікопольщині противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.
Фото – Павлоград.
