Павлоград, Кривий Ріг і Нікопольщина під ударами БпЛА: поранено двох жінок

Російські війська вночі та вранці атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів у кількох громадах пошкоджені житлові будинки, автомобілі й інфраструктура, є поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Павлоград

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто.

Синельниківський район

Безпілотники агресор спрямував і на Васильківську громаду.

Постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Виникли пожежі.

Понівечені офісна будівля і газогін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Кривий Ріг

У Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Вона на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок.

Нікопольщина

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.

Також читайте: $300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Фото – Павлоград.