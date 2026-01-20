Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП
Упродовж дня 20 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі громади
Як зазначається, артилерією та безпілотниками агресор бив по Нікопольщині – Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.
Пошкодження
Унаслідок ворожих ударів знищено приватний будинок, ще 8 – пошкоджені. Понівечена п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, парник, лінія електропередач.
Наслідки обстрілів
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар20.01.2026 18:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
