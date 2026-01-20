УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
26888 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
430 1

Росіяни вдарили по Нікопольщині: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП

Упродовж дня 20 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Постраждалі громади

Як зазначається, артилерією та безпілотниками агресор бив по НікопольщиніНікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Пошкодження

Унаслідок ворожих ударів знищено приватний будинок, ще 8 – пошкоджені. Понівечена п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, парник, лінія електропередач.

Наслідки обстрілів

Обстріли Нікопольщини
Автор: 

обстріл (33649) Дніпропетровська область (4924) Нікопольський район (727)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 18:58 Відповісти
 
 