Россияне нанесли удар по Никопольскому району: повреждены частные дома, пятиэтажка и ЛЭП
В течение дня 20 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие общины
Как отмечается, артиллерией и беспилотниками агрессор наносил удары по Никопольскому району – Никополю, Мировской, Червоногригоровской, Покровской громадам.
Повреждения
Вследствие вражеских ударов уничтожен частный дом, еще 8 – повреждены. Разрушены пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, теплица, линия электропередач.
