Россияне нанесли удар по Никопольскому району: повреждены частные дома, пятиэтажка и ЛЭП

В течение дня 20 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие общины

Как отмечается, артиллерией и беспилотниками агрессор наносил удары по Никопольскому районуНикополю, Мировской, Червоногригоровской, Покровской громадам.

Читайте также: Повреждены газопровод и инфраструктура: рашисты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками

Повреждения

Вследствие вражеских ударов уничтожен частный дом, еще 8 – повреждены. Разрушены пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, теплица, линия электропередач.

Также смотрите: Россияне нанесли удар по общине в Синельниковском районе: шесть человек пострадали, повреждены дома и пожарно-спасательное подразделение. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов

Обстрелы Никопольщины
КабМіндічі з свириденко, мабуть, зтурбовані за Українців, що не можуть грошима наповнити «двушечку на мацковію», кураторам баканова і наумова???
20.01.2026 18:58
 
 