$300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині під час обшуку у голови ВЛК при місцевому ТЦК виявили $300 тис.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними Служби безпеки, посадовиця є однією з організаторів оборудки.

"В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тис. американських доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону", - йдеться в повідомленні.











Було задокументовано понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми.

Очільниця ВЛК та її одному з її спільників повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що передувало?

