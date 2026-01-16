10 886 83

$300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині під час обшуку у голови ВЛК при місцевому ТЦК виявили $300 тис.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними Служби безпеки, посадовиця є однією з організаторів оборудки. 

"В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тис. американських доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми.

Очільниця ВЛК та її одному з її спільників повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що передувало?

СБУ військово-лікарська комісія Дніпропетровська область
+44
Місто Кам'янське. Чому не назвали? Соромитесь? Маю думку, що така спілка ВЛК-ТЦК діє в кожному населеному пункту України, тільки "тарифи" на послуги різні! Боже, як все прогнило в країні при цій зевладі! 🤬
16.01.2026 13:10 Відповісти
+17
Так от же є пенсіонери які забезпечені!!! А ви тут торочите що пенсіонери недоїдають.
16.01.2026 13:05 Відповісти
+17
Бабуся вирішила на старості прибарахлитись.
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
16.01.2026 13:22 Відповісти
Бажаю тобі васьок бути пересічним пенсіонером в Україні, тоді б не гавкав так!🤬
16.01.2026 13:15 Відповісти
Я так зрозумів, що сарказм це слово для вас чутно уперше, а що що говорити, якщо незнайому людину називаєте- Васьок, ви самі розповіли свій життєвий шлях.
16.01.2026 13:39 Відповісти
це ше йде з радянських часів ,на собі випробував
16.01.2026 13:14 Відповісти
Не міняється нічого крім такси брали беруть і братимуть поки карати не будуть жорстоко
16.01.2026 14:08 Відповісти
от в Китаї розстрілюють і всеодно нічого не міняється.
16.01.2026 14:55 Відповісти
Прямо безвихідь якась... Що пропонуєте конкретно? Особисто ви?
16.01.2026 15:12 Відповісти
звичайно, що боротись, виявляти і карати, покарання має бути невідворотнє, тоді корупція зменшиться, звичайно, але не зникне, природа людська така
16.01.2026 15:40 Відповісти
Та ти шо?? Моя сестра за 2гу групу на 5 років в УкраДіні заплатила 300usd і то через "знайомство", а в Польші отримала - БЕЗКОШТОВНО на довічно, і тут нікого не розстрілюють, цікаво - а чому ТАК??
16.01.2026 23:16 Відповісти
А може воно гниле було ще з сАвЄцьких часів?
16.01.2026 13:15 Відповісти
Халат вироблено ще у срср
16.01.2026 13:12 Відповісти
і смердить він руϟϟкім міром..
16.01.2026 14:27 Відповісти
Червоний мак? З якого переляку? Чи усе червоне смердить, як для бика?
16.01.2026 14:51 Відповісти
не червоне, смердить,
а те що в халаті...

тут питання не в барві..

чи може хочете сказати,
що червоне краще за зелене..
чи за коричневе?
16.01.2026 15:29 Відповісти
Та не може бути. Це ІПСО.
16.01.2026 13:16 Відповісти
ну якщо точніше 230 тис. населення, третє місто по області! та і взагалі по кількості населення дорівнює, або майже дорівнює багатьом обласним центрам в Україні, деякі навіть менше за населенням за Кам'янське, не треба писати дурниць про "якийсь райцентр"
16.01.2026 14:01 Відповісти
Це ви в гуглі знайшли? Реально в місті- добре як 150 000.
16.01.2026 19:01 Відповісти
ти мені будеш розповідати? я тут живу взагалі-то
16.01.2026 19:57 Відповісти
Можеш жити хоч і на Марсі. З України виїхало близько 30%, а з регіонів які наближені до зони бойових дій-ще більше. Твоє місто- не виняток.
16.01.2026 21:03 Відповісти
сюди переїхало пів Авдіївки, Бахмута, багато за Маріуполя, Волновахи та купи інших міст, тобто приблизно як було так і лишилось...
17.01.2026 00:34 Відповісти
Бабка жрала, как не в себя... 300 тысяч долларов наличными и это только то, что найдено в жилище...

Провинциальная райцентровская бабка в дешёвом халате, цена которому 6-8 долларов, даже не способна соображать, что она позднее делала бы с этими деньжищами(реально она набрала, наверное, не меньше 2-ух миллионов) , если бы её не взяли за жабры...
16.01.2026 23:20 Відповісти
цей як ви кажете "райцентр" одне з найбільш промислових міст в області (після Дніпра та Кривого Рога), та на данний час й в Україні одне з найбіль промислових:
17.01.2026 00:50 Відповісти
уважаемый Kungfury Truesurvivor, спасибо за важное уточнение насчёт мощной промышленности города . Меня сбило с толку название сельского типа Кам'янське́.

Вам особое уважение за ранения при защите Украины от орковского нашествия.

Мы с моим младшим сыном с 2022 года каждое лето работаем волонтерами в Киеве, в Чернигове и в Одессе. Неделю назад отправили финансовую помощь 100 тыс грн для центра ветеранов-инвалидов.
17.01.2026 01:09 Відповісти
17.01.2026 12:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cetahVl7jJ8
17.01.2026 12:53 Відповісти
уважаемый Kungfury Truesurvivor,

посмотрел видеоролик о Каменском: очень ухоженный город, хорошее озеленение .


Аллея памяти воинов ВСУ обустроена очень достойно. Респект всем, кто занимался проектом Аллеи памяти.

В июне-августе прошлого года работал волонтером в Киеве, Чернигове, Одессе: обратил внимание, что везде Аллеи памяти обустроены достойно, с большим уважением к павшим героям.

Это уважение к павшим воинам подтверждает то, что украинцы несмотря на все присущие обычные человеческие недостатки, всё-таки по-настоящему христианский народ, есть у них в душе чувство и понимание того, что есть истинно святое в этой земной жизни.
17.01.2026 23:51 Відповісти
це Алея пам'яті загиблих в АТО/ООС, меморіал загиблих в повномасштабній війні в іншій локації:
https://sobitie.com.ua/vlada/na-monumenti-vyzvolytelyam-u-kamyanskomu-vidkryly-stinu-pamyati-zagyblyh-zahysnykiv-388687/#:~:text=%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-,%D0%9D%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%20%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83,%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&text=29%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F%2C%20%D1%83%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC,%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8. https://sobitie.com.ua/vlada/na-monumenti-vyzvolytelyam-u-kamyanskomu-vidkryly-stinu-pamyati-zagyblyh-zahysnykiv-388687/#:~:text=яті%20загиблих%20захисників-,На%20монументі%20Визволителям%20у%20Кам%27янському,Стіну%20пам%27яті%20загиблих%20захисників&text=29%20серпня%2C%20у%20День%20пам,на%20честь%20загиблих%20Захисників%20України.
18.01.2026 08:14 Відповісти
Достойно обустроена стена памяти погибших воинов. Респект всем, кто участвовал в этом святом деле. Посмотрел фамилии погибших воинов и просто как-то внутренне вздрогнул: почти каждая вторая фамилия на стене Памяти точно такая же, как у моих кубанских станичных земляков с моей улицы: Коваленко, Завгородний, Тесленко, Канивец, Шевченко, Мирошниченко, Кравчук ...
18.01.2026 08:53 Відповісти
"Провинциальная райцентровская бабка в дешёвом халате" - на роботі бабка зовсім інакше виглядає, в свої 78 завжди на підборах, вдягнута зовсім не дешево, ювелірка, біжутерія, зачіска... там ще та хитровидумана бабка...
17.01.2026 12:56 Відповісти
уважаемый Kungfury Truesurvivor,

спасибо за уточнения насчёт служебного имиджа этой "продвинутой" бабки-взяточниуе:

вот только одного не пойму, кто и почему её держит на очень важной и супердоходной госдолжности в её предмогильные 78 лет ?

Разве закон позволяет находиться на государственной службе в таком возрасте ?
17.01.2026 23:38 Відповісти
я сам не знаю як таке можливо! проходячи ВЛК доводилось тричі бувати у неї і ше одного разу їздив з нею на обл. ВЛК, для затвердження остаточного діагнозу...
18.01.2026 08:11 Відповісти
Бабка лет на 30-35 лет старше Вас, но в свои почти 80 лет сидит на важной руководящей работе да к тому же ещё и ездит в областной центр...

Какие-то бюрократические чудеса. До 78 лет не только никто работает, но и вообще мало, кто доживает.
А эта бабка, наверное, рулила бы Каменской ВЛК ещё лет пять, если бы её, накоенец-то, не повязали с грудой наличных долларов на сумму 30о тысяч: это примерно 25 кг бумажной массы.
18.01.2026 08:42 Відповісти
на 38 років, мені 40...
18.01.2026 09:12 Відповісти
ну в обл. центр ії возили, та й від нас до обл. центри всього 30км, машиною непоспішаючи максимум хвилин 30...
18.01.2026 09:18 Відповісти
уважаемый Kungfury Truesurvivor,

А теперь после всех этих ВЛК и поездок у Вас уже полностью оформленный статус, все выплаты и все льготы обеспечены в полном объёме?

 Сейчас занимаюсь юридическим сопровождением инвалида войны из Чернигова:

до войны он служил в полиции. Когда орки прорвались к Чернигову, сразу добровольно вступил в тероборону, участвовал в боях на передовой линии вплоть до полного освобождения города, и потом уже воевал в составе ВСУ, в боях в Харьковской области он получил тяжелое ранение, ампутирована нога . При назначении пенсии ему почему-то никак не засчитали выслугу лет в полиции(12 лет службы) : получает только пенсию инвалида 21 тыс гривен. Уже два года не может получить ясного и конкретного ответа по этой проблеме.
18.01.2026 09:46 Відповісти
вже так, ну майже так... інвалідність (3 группа) ще не оформлена, в процесі...
18.01.2026 10:17 Відповісти
лохів зі справками яким вона видала не шкода!тепер пійдуть на фронт!
16.01.2026 13:22 Відповісти
ух'илянти наносили..
а скільки ще не «виявили»..
16.01.2026 13:25 Відповісти
Ухилянти засіювали!!😂🤪🤣🤡
16.01.2026 14:01 Відповісти
Піdeрасти у білих халатах
16.01.2026 13:29 Відповісти
Вона виконавець, як і міндіч і такі подібні. Потрібно вище дивитись. Посадаять на пару місяців і випустять , як у Хмельницькому товаришку Крупу.
16.01.2026 13:30 Відповісти
Крупу ніхто не випускав, не розповсюджуй іпсо
16.01.2026 16:32 Відповісти
пан Виталий, а что эту врачиху Крупу уже отпустили ? Но, дело, надеюсь, не закрыто?
16.01.2026 23:22 Відповісти
Так , відпустили. Але таких, як вона в кожній області, і вони із зібраних коштів , визначену частину передають на верх, своїм господарям на банкову. Схема МММ працює.
19.01.2026 09:56 Відповісти
Що завадило СБУ чи іншим карним органам заарештувати кожного хто може видавати гарні довідки для Ухилянтизації в кожній області і вкожному районі..Завидало мабуть те що гарні відкупні цим органам дають.А ті й далі жнива свої ведуть до обжинків.. Всі про всіх знають в своїх місцях проживання.
16.01.2026 13:31 Відповісти
Був інший керівник СБУ, тепер видно новий дозволив затримувати. Не виключено, що тому, що платили за старими каналами, а нові треба стоворити і потрібен превентивних жах для корупціонерів, щоб знали хто головний в хаті.
16.01.2026 13:39 Відповісти
Дело Крупы живет и процветает.
16.01.2026 13:33 Відповісти
будем відверті - вся "чиновницька" Україна така....
16.01.2026 17:43 Відповісти
Лікар ВЛК - гірше ТЦК, бо без рішення лікара ВЛК - не буде ніякого рішення ТЦК. Думаю в кожного лікаря ВЛК рило в пушку, ось на кого треба весь гнів, а не на військових, яких із за травм на передовій всунили в команди ТЦК (вони самі не задоволені такою роллю, є дійсно ті яки там пригрілись, але не всі), лікарі як були в шоколаді корупційному так і залишились. Дивно правдо, що лише після звільнення Малюка СБУ почало працювати (не поодиноко на о...сь, а системно), співпадіння?
16.01.2026 13:37 Відповісти
Это те тцкашники не довольны, которые людей ловят и зарабатывают на этом точно так же!!!😂🤪🤣🤡 До врача ВЛК дело не доходит!!!
16.01.2026 13:59 Відповісти
читай, "є дійсно ті, які пригрілись", а лікарі ВЛК гребуть навіть з військових, поранених з передової, або для вирішення питання.
16.01.2026 14:01 Відповісти
цитата "лише після звільнення Малюка СБУ почало працювати" - то це Малюк її кришував, чи що, до до чого оцей висер?
16.01.2026 15:02 Відповісти
Припустимо, що Малюк не кришує, а кришують його підлеглі, інакше системи не буде, бо підлеглі Малюка будуть затримавати корупціонерів на зльоті, але в такому випадку Малюк ідіот - не розуміє, що в нього коїться і не керує структурою, інакше заставив СБУ виконувати свої обов'язки. А я думаю, що малюк розумна людина, як і Міндіч, якого СБУ не зупиняло, коли він тікам, і не робило йому ніяких перешкод, коли працював.
16.01.2026 15:46 Відповісти
Яка ж працьовита жіночка. Її б завзяття та медичний досвід знадобився б десь близько біля лінії фронту
16.01.2026 13:38 Відповісти
У Тімошенко 40!
16.01.2026 13:39 Відповісти
На незаконной коррупционной мобилизации, созданной самой властью, зарабатывают ВСЕ, от медиков, докторов, пограничников, таможенников, юристов, нотариусов, мусаров, тцкашников, ВСЕ зарабатывают.
Власть обязана платить деньги воинам которые на передовой, чтобы туда люди ишли, а штабным крысам минималка, как обычному чиновнику.
У нас армия 800 000, а на передовой не хватает людей!!!!
Воин должен ценить свою жизнь за 200-300т.грн./мес., а не свою смерть за 15млн.грн.
16.01.2026 13:52 Відповісти
А тим, що неправдиві діагнози встановлював та встановлює, коли покарають?
16.01.2026 13:53 Відповісти
Какой смысл идти мусарам на войну, когда он в тылу получает 50т.грн. и зарабатывает на "ухилянтах" 200-300т.грн.?!?!?!?!
Кто будет мобилизировать мусаров на пенсии в 40 лет, тцкашники, мусара?!?!?!
16.01.2026 13:55 Відповісти
Правильно, что не упоминаете военных пенсионеров от 45 до 60, потому что от них толку все равно нет. Они в армию шли не для того чтобы воевать, а чтобы НЕ воевать.
16.01.2026 14:41 Відповісти
Валентина Онисимівна Куриш, місто Кам'янське...
16.01.2026 13:57 Відповісти
Одні помирають в окопах, щоб інші могли і далі красти, а в разі чого вийти під заставу...
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
16.01.2026 14:10 Відповісти
Влада нічого міняти не хоче,
а навіщо їй щось міняти,якщо потрібно виконувати план по знищенню української нації,щоб потім заселити інший?
16.01.2026 21:55 Відповісти
З кожною такою новиною думаю про людей, які в дійсності потребували допомоги в інвалідній скруті. Сама колись пройшла через це поки не зрозуміла, що тих останніх сил, що залишились від здоров`я, у мене не вистачить щоб пройти через цей біг з перепонами. Залишилось самій і відновлюватися і підійматися з руїн. Хай цим потворам у білих халатах, все, що люди від них натирпілися, повернется.
16.01.2026 14:18 Відповісти
Нормальні лікарі фанати своєї справи є, як і в будь якій роботі, але на фоні загальної кількості лайна діаманти розшукати дуже тяжко. Але самі люди часто користуються доброчесністю таких доброчесних фанатів і ті потім ламаються від лайна цього світу. Ну і людей з даром від природи до певної роботи нажаль часто знищують примазані-поставлені.

В свій час німці по селах проводили тестування і відбір дітей за обдарованістю від природи, бо розумна дитина може народитися як в селі, так і в місті, і вони їздили і шукали таких дітей. Мозок єдиний орган який не передається від батьків на 100%, є навіть поняття "мінливість мозку", коли випадковість як з'єднаються нейрони і який у дитини буде дар.

І німці тестували і дітей обдарованих забирали на краще навчання в спеціалізовані школи з повним утримуванням.

Чи дало це плоди? Ну то подивіться на Німеччину, на їх технології, на науку-техніку, на їх медичне обладнання, автомобілі, електронне обладнання, опалення, інструмент і т.д.

Вони просто давали обдарованим дітям розвинутися і це дало шалені плоди.

А у нас кругова порука, кумівство, обмеження і обдарованих багато діток в кращому разі не спиваються і їдуть за кордон, або живуть звичайне життя з шаленим потенціалом. НАЖАЛЬ.
16.01.2026 15:11 Відповісти
очи замилюють бабкой і юлькою, де підозри ермаку і умерову ( своїх не саджаємо )
16.01.2026 14:19 Відповісти
Дивлячись Цензор, дуже легко заплутатись: де і у кого саме обшуки, у кого знайшли і скільки вкраденого.
Суцільний калейдоскоп.
Одне незмінне: ніхто не покараний...
16.01.2026 14:21 Відповісти
зранку наче 500 тисяч баксів знайшли.
16.01.2026 14:35 Відповісти
А потом удивляются, что курьер Микола и грузчик Петро, которым нечем откупиться, но которые прекрасно видят этот беспредел, не хотят выходить из дома, чтобы не быть бусификованными. А полицаи с титушками выпучивши очи бегают по улицам, потому что план все равно выполнять надо.
16.01.2026 14:38 Відповісти
Як казав один війсковий, поки в тебе є квартира-зачить є чім відкупитись. Це стосовно курьєрів та грузчиків котрі сідять в квартирах-які не виходять з дому. Мабуть є багато таких кто продавали квартири відкупалися і відчаливали в інші країни за кращим життям. І їх можно зрозуміти
16.01.2026 16:12 Відповісти
Бабусі 50 000 у.о. вистачило б дожити життя просто в лакшері режимі по санаторіях, але жадність вона така і губить. По статистиці одиниці вчасно вміють зупинитись, а більшість як мавпи з кулаком в банці.
16.01.2026 15:03 Відповісти
може це не її гроші?
і робити це - її заставили..
хто знає..
16.01.2026 15:32 Відповісти
особисто знаю цю бабусю, чотири рази бував у її кабінеті...
16.01.2026 17:07 Відповісти
Це типу проценщица з відомого твора Достоєвського, але інший герой з цього ж твора прийняв вірне рішення (((:
16.01.2026 21:08 Відповісти
Такі там сидять, і поки вони не помруть самі на робочому місці, то не поступляться іншим. І також вони то сприймають як не роботу, а свою власність і всі їм винні, бо вони Бога за бороду ухватили, там земля давно вилетіла з під ніг, і вони короною на голові небо шоркають. Баба юля тому приклад показовий, ніяк не піде на пенсію, мало і мало.
16.01.2026 17:26 Відповісти
Беруть хабарі і будуть брати, бо це сходить їм з рук.
16.01.2026 20:13 Відповісти
Вот это результат работы Потужного
17.01.2026 10:02 Відповісти
ст. 1 Не поделилась, крысила деньги.
ст. 2 Демпинг, нельзя так дешево.
17.01.2026 10:46 Відповісти
Бабця брала тому, що самі давали. Чомусь ніхто не обвинувачує тих, хто купував .
19.01.2026 18:37 Відповісти
 
 