$300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині під час обшуку у голови ВЛК при місцевому ТЦК виявили $300 тис.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Служби безпеки, посадовиця є однією з організаторів оборудки.
"В обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.
Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тис. американських доларів.
Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону", - йдеться в повідомленні.
Було задокументовано понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми.
Очільниця ВЛК та її одному з її спільників повідомили про підозру за двома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині скасовують підроблені висновки ВЛК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації
а те що в халаті...
тут питання не в барві..
чи може хочете сказати,
що червоне краще за зелене..
чи за коричневе?
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
Провинциальная райцентровская бабка в дешёвом халате, цена которому 6-8 долларов, даже не способна соображать, что она позднее делала бы с этими деньжищами(реально она набрала, наверное, не меньше 2-ух миллионов) , если бы её не взяли за жабры...
Вам особое уважение за ранения при защите Украины от орковского нашествия.
Мы с моим младшим сыном с 2022 года каждое лето работаем волонтерами в Киеве, в Чернигове и в Одессе. Неделю назад отправили финансовую помощь 100 тыс грн для центра ветеранов-инвалидов.
Якщо не полінуєтесь та знайдете час подивіться ось що це "райцентр з назвою сільського типу":
посмотрел видеоролик о Каменском: очень ухоженный город, хорошее озеленение .
Аллея памяти воинов ВСУ обустроена очень достойно. Респект всем, кто занимался проектом Аллеи памяти.
В июне-августе прошлого года работал волонтером в Киеве, Чернигове, Одессе: обратил внимание, что везде Аллеи памяти обустроены достойно, с большим уважением к павшим героям.
Это уважение к павшим воинам подтверждает то, что украинцы несмотря на все присущие обычные человеческие недостатки, всё-таки по-настоящему христианский народ, есть у них в душе чувство и понимание того, что есть истинно святое в этой земной жизни.
спасибо за уточнения насчёт служебного имиджа этой "продвинутой" бабки-взяточниуе:
вот только одного не пойму, кто и почему её держит на очень важной и супердоходной госдолжности в её предмогильные 78 лет ?
Разве закон позволяет находиться на государственной службе в таком возрасте ?
Какие-то бюрократические чудеса. До 78 лет не только никто работает, но и вообще мало, кто доживает.
А эта бабка, наверное, рулила бы Каменской ВЛК ещё лет пять, если бы её, накоенец-то, не повязали с грудой наличных долларов на сумму 30о тысяч: это примерно 25 кг бумажной массы.
А теперь после всех этих ВЛК и поездок у Вас уже полностью оформленный статус, все выплаты и все льготы обеспечены в полном объёме?
Сейчас занимаюсь юридическим сопровождением инвалида войны из Чернигова:
до войны он служил в полиции. Когда орки прорвались к Чернигову, сразу добровольно вступил в тероборону, участвовал в боях на передовой линии вплоть до полного освобождения города, и потом уже воевал в составе ВСУ, в боях в Харьковской области он получил тяжелое ранение, ампутирована нога . При назначении пенсии ему почему-то никак не засчитали выслугу лет в полиции(12 лет службы) : получает только пенсию инвалида 21 тыс гривен. Уже два года не может получить ясного и конкретного ответа по этой проблеме.
а скільки ще не «виявили»..
Власть обязана платить деньги воинам которые на передовой, чтобы туда люди ишли, а штабным крысам минималка, как обычному чиновнику.
У нас армия 800 000, а на передовой не хватает людей!!!!
Воин должен ценить свою жизнь за 200-300т.грн./мес., а не свою смерть за 15млн.грн.
Кто будет мобилизировать мусаров на пенсии в 40 лет, тцкашники, мусара?!?!?!
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
а навіщо їй щось міняти,якщо потрібно виконувати план по знищенню української нації,щоб потім заселити інший?
В свій час німці по селах проводили тестування і відбір дітей за обдарованістю від природи, бо розумна дитина може народитися як в селі, так і в місті, і вони їздили і шукали таких дітей. Мозок єдиний орган який не передається від батьків на 100%, є навіть поняття "мінливість мозку", коли випадковість як з'єднаються нейрони і який у дитини буде дар.
І німці тестували і дітей обдарованих забирали на краще навчання в спеціалізовані школи з повним утримуванням.
Чи дало це плоди? Ну то подивіться на Німеччину, на їх технології, на науку-техніку, на їх медичне обладнання, автомобілі, електронне обладнання, опалення, інструмент і т.д.
Вони просто давали обдарованим дітям розвинутися і це дало шалені плоди.
А у нас кругова порука, кумівство, обмеження і обдарованих багато діток в кращому разі не спиваються і їдуть за кордон, або живуть звичайне життя з шаленим потенціалом. НАЖАЛЬ.
Суцільний калейдоскоп.
Одне незмінне: ніхто не покараний...
і робити це - її заставили..
хто знає..
