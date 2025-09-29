На Буковині судитимуть голову ВЛК за "платні" фіктивні довідки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього голови ВЛК при Чернівецькому обласному центрі мобілізації та його спільника, які брали від 5 до 10 тисяч доларів за підробку довідок про непридатність до військової служби.

про це повідомляє ДБР.

Зокрема, під час проходження ВЛК голова комісії при особистій розмові пропонував чоловікам сприяння в оформленні документів про тимчасову або повну непридатність до військової служби. Залежно від реальних хвороб та побажань клієнта, "послуга" коштувала від 5 до 10 тисяч доларів США. Гроші посадовець отримував через посередника, через якого і передавав готові довідки.

Діяла схема із лютого 2025 року та була припинена у квітні, коли працівники ДБР затримали спільника під час одержання другого "траншу" від замовника. Фігурант мав із собою готовий пакет документів для військовозобов'язаного із підписами голови ВЛК.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливості внесення застави, а усіх членів військово-лікарської комісії Чернівецького ОМЦ було змінено.

Посередник посадовця обвинувачується в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а сам колишній голова ВЛК у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), а також у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

