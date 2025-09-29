РУС
На Буковине будут судить председателя ВВК за "платные" фиктивные справки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили расследование в отношении бывшего председателя ВВК при Черновицком областном центре мобилизации и его сообщника, которые брали от 5 до 10 тысяч долларов за подделку справок о непригодности к военной службе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

В частности, во время прохождения ВВК председатель комиссии при личном разговоре предлагал мужчинам содействие в оформлении документов о временной или полной непригодности к военной службе. В зависимости от реальных болезней и пожеланий клиента, "услуга" стоила от 5 до 10 тысяч долларов США. Деньги чиновник получал через посредника, через которого и передавал готовые справки.

Действовала схема с февраля 2025 года и была прекращена в апреле, когда работники ГБР задержали сообщника при получении второго "транша" от заказчика. Фигурант имел с собой готовый пакет документов для военнообязанного с подписями председателя ВВК.

Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а всех членов военно-врачебной комиссии Черновицкого ОМЦ было изменено.

Посредник чиновника обвиняется в пособничестве к получению должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, которое занимает ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины), а сам бывший председатель ВВК в совершении этого преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Обвинительный акт направлен в суд.

Якби він не брав хабарів на ТАКІЙ посаді, то з нього би люди сміялися і казали би, шо він дурачок.
29.09.2025 13:52 Ответить
В українців хабарництво в генетичному коді зашито, це те, з чим вони народжуються, живуть і помирають.
29.09.2025 13:59 Ответить
(пропонував чоловікам сприяння в оформленні документів про тимчасову або повну непридатність до військової служби. Залежно від реальних хвороб та побажань клієнта) Так не врите! Болезни были реальные! Это он не фиктивные довидки продавал, а реальные болезни за деньги описывал!
29.09.2025 14:00 Ответить
А коли судитимуть "снайпера" Дениса, братіка єрмака, за торгівлю державними посадами?
29.09.2025 14:08 Ответить
 
 