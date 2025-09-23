Председатель ВЛК районного ТЦК в Тернопольской области требовал взятку за фиктивный диагноз. Его задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Тернопольские правоохранители задержали председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК, который требовал неправомерную выгоду за "нужный" диагноз.

Детали коррупционной схемы

Как отмечается, коррупционную схему разоблачили оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно со следователями ГУНП.

"В ходе досудебного расследования установлено, что врач-кардиолог, возглавляющий внештатную постоянно действующую военно-врачебную комиссию районного ТЦК, требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за внесение в медицинскую документацию фиктивного диагноза - тяжелого кардиологического заболевания", - говорится в сообщении.







Пациент находился на стационарном лечении, а указанная медицинская выписка предоставляла бы ему право на оформление инвалидности и отсрочку от прохождения военной службы в дальнейшем.

Стоимость "услуги"

Цена вопроса колебалась от 500 до 1000 долларов США.

"Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения 500 долларов неправомерной выгоды", - добавили в полиции.

Следователи полиции объявили ему подозрение по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, предоставляющим публичные услуги, соединенное с вымогательством).

Что взяточнику грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются меры по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этому уголовному правонарушению.