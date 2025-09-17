За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачены должностные лица ВВК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачены председатель одной из военно-врачебных комиссий Днепропетровщины и его коллега из Харьковщины, которые организовали коррупционный бизнес на поддельных медицинских заключениях.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Чиновники признавали военнослужащих боевых частей "ограниченно годными к службе", что позволяло переводить их в тыловые подразделения - территориальные центры комплектования, военные учебные заведения или части обеспечения. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов в зависимости от уровня знакомства или финансового состояния "клиентов".

Установлено, что харьковский член ВВК искала клиентов, а затем передавала документы своему коллеге, который был командирован из Харькова в Днепропетровскую область на должность председателя военно-врачебной комиссии. Женщину задержали в Харькове после получения 3 тыс. долларов в одном из эпизодов, а впоследствии задержан был и глава ВВК.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 20 тыс. долларов, медицинские документы, ноутбук, мобильные телефоны и печать врача с признаками подделки. По оперативным данным, ею пользовались для выдачи фиктивных консультативных заключений, на основании которых военнослужащих официально направляли на ВВК. В квартире руководителя комиссии также изъяли вещества растительного происхождения, похожие на наркотические.

В ГБР отметили, что обоим должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования проверяется причастность к преступлению других лиц, в частности работников территориальных центров комплектования.









