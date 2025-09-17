За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрито посадовців ВЛК, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Посадовці визнавали військовослужбовців бойових частин "обмежено придатними до служби", що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів - територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів залежно від рівня знайомства чи фінансового стану "клієнтів".

Встановлено, що харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів, а потім передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії. Жінку затримали у Харкові після одержання 3 тис. доларів в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 20 тис. доларів, медичні документи, ноутбук, мобільні телефони та печатку лікаря з ознаками підроблення. За оперативними даними, нею користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотичні.

У ДБР зазначили, що обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У межах розслідування перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.










