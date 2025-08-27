У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за $2600 обіцяли допомогти з відтермінуванням ВЛК. ФОТОрепортаж

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків, які обіцяли за гроші допомогти військовозобов’язаному відтермінувати проходження ВЛК на кілька місяців. Також до суду скеровано обвинувальний акт щодо посередника, який їм допомагав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Встановлено, що 37-річного чоловіка затримали працівники Оболонського РТЦК та СП. Розуміючи, що після проходження ВЛК його можуть мобілізувати, чоловік через знайомих почав шукати контакти людей, які йому допоможуть. Так він знайшов двох "помічників".

Свої послуги вони оцінили спочатку у $600, а потім "апетити росли" і попросили ще $1000. За ці гроші чоловіку гарантували отримання повістки із датою наступної явки через місяць-два.

Під час кількох зустрічей військовозобов’язаний передав посереднику загалом $1600. Ще за $1000 йому обіцяли відтермінувати проходження ВЛК.





