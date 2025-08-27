РУС
В Киеве будут судить трех мужчин, которые за $2600 обещали помочь с отсрочкой ВВК. ФОТОрепортаж

Оболонской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, обещавших за деньги помочь военнообязанному отсрочить прохождение ВВК на несколько месяцев. Также в суд направлено обвинительное заключение в отношении посредника, который им помогал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Установлено, что 37-летнего мужчину задержали работники Оболонского РТЦК и СП. Понимая, что после прохождения ВВК его могут мобилизовать, мужчина через знакомых начал искать контакты людей, которые ему помогут. Так он нашел двух "помощников".

Свои услуги они оценили сначала в $600, а потом "аппетиты росли" и попросили еще $1000. За эти деньги мужчине гарантировали получение повестки с датой следующей явки через месяц-два.

Также читайте: Забронированных военнообязанных не направляют на ВВК, - Минобороны

Во время нескольких встреч военнообязанный передал посреднику всего $1600. Еще за $1000 ему обещали отсрочить прохождение ВВК.

Предлагали помочь с отсрочкой ВЛК
взятка (6219) Киев (26019) военно-врачебная комиссия (207)
тепер щось обіцяти комусь за гроші це злочин? я думав фріланс
27.08.2025 10:55 Ответить
Оце показник роботи зробили! Організовану групу розкрили.... Мабуть бомжам заплатили, як з побоями роблять для показників "роботи" ....Там воєнкоми вже мільярдери гривневі...
27.08.2025 11:00 Ответить
лажа какая-то, 2600 на троих не делится
27.08.2025 11:22 Ответить
отакої!!!!
зелене гундосе зе!чмо кожного дня, по декілька разів, щось обіцяє.
і ніхто його не саджає?
а, платимо ми всі, за це, набагато дорожче!!!!
27.08.2025 11:23 Ответить
2600 обіцяли,взяли 1600,а де склад злочину?)
27.08.2025 12:38 Ответить
 
 